Ha violentato un'adolescente inglese di fronte ad alcuni bambini ed ora è stato condannato a sette anni di carcere. Lewis Walton aveva 16 anni quando è avvenuto lo stupro durante una festa in una casa. La sua vittima aveva 15 anni; peraltro avrebbe avuto rapporti sessuali con l'imputato in un parco due anni dopo (Walton era già maggiorenne, lei ancora no). L'aggressione ha avuto un grave impatto sulla salute mentale della vittima, che ora soffre di disturbi del sonno e autolesionismo.

Il giudice James Adkin ha detto che la vittima è stata violentata "in circostanze piuttosto poco edificanti" e Walton aveva fatto una "osservazione piuttosto degradante" dopo il secondo incidente. Stando a quanto ricostruito, l'imputato le avrebbe gridato: "Sapevo che l'avrei tirato di nuovo fuori da te". Rivolgendosi direttamente al ragazzo, ha aggiunto: "Mi sembra che tu abbia pensato di poter fare quello che volevi, quando volevi". Walton, originario di Crook a Durham, è stato riconosciuto colpevole di stupro e abuso sessuale su minore.

Il procuratore Jane Waugh ha detto che Walton aveva bevuto alcol prima dello stupro, dopodiché ha detto alla ragazza di non dire niente. È stato interrogato in diverse occasioni e ha affermato che i messaggi sul cellulare che dicevano alla ragazza di tacere non erano stati inviati dal suo account. Il suo avvocato difensore Andrew Stranex ha detto che Walton era "giovane" al momento dei fatti e "non era la persona matura che si riteneva essere". È stato condannato dalla Corte di Durham a sette anni di carcere; sarà inoltre soggetto alla registrazione come molestatore sessuale e a un ordine restrittivo relativo alla vittima.