Usa, violenta turbolenza su volo Delta e passeggeri sbalzati sull’aereo: atterraggio di emergenza e 25 ricoverati

Venticinque persone a bordo di un volo della Delta AirLines sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale dopo che l’aereo su cui viaggiavano è stato colpito da una violenta turbolenza costringendo i piloti a un atterraggio di emergenza a Minneapolis. L’incidente è avvenuto nella serata dei mercoledì ora locale in Usa, la notte in Italia, un’ora dopo il decollo del volo Delta Air Lines DL56 da Salt Lake City e diretto ad Amsterdam, con 275 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio.

L’aereo, un Airbus A330-900, era decollato dall'aeroporto di Salt Lake City alle 16:45 ora locale, le prime ore di giovedì in Italia, per un volo internazionale diretto all’aeroporto di Amsterdam, in Olanda. Si trovava ancora sui cieli Usa quando una pesante turbolenza lo ha colpito improvvisamente sbalzando diversi passeggeri a bordo.

Secondo i dati di Flight radar, l’aereo aveva raggiunto i 37mila piedi di altitudine quando la pesante turbolenza lo ha fatto scendere repentinamente a 35mila piedi prima di prendere quota. L’aereo quindi sarebbe sceso di oltre 500 metri in 30 secondi.

A bordo diverse persone sono state sbalzate via e hanno riportato ferite da impatto. Per questo il comandante ha chiesto e ottenuto un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Minneapolis-St. Paul dove l’aereo è atterrato intorno alle 19:45 ora locale senza ulteriori danni.

In pista ad attendere il velivolo i vigili del fuoco e i paramedici che sono intervenuti al gate per fornire le prime cure mediche, come ha confermato la Metropolitan Airports Commission. La compagnia aerea ha dichiarato che 25 delle persone a bordo sono state trasportate in ospedale "per accertamenti e cure" dopo una "turbolenza significativa" durante il volo.

"Il personale medico ha accolto il volo all'arrivo per valutare le condizioni dei passeggeri e dell'equipaggio. Venticinque di loro sono stati trasportati negli ospedali locali per accertamenti e cure", ha dichiarato la compagnia aerea, aggiungendo: "Siamo grati per il supporto di tutti i soccorritori coinvolti. La sicurezza è il nostro valore principale in Delta e il nostro Delta Care Team lavora direttamente con i clienti per soddisfare le loro esigenze immediate".