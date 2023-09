Violenta bambina “almeno 10 volte” a Gibilterra: 25enne arrestato e poi rilasciato su cauzione Il presunto aggressore sarebbe un operatore socio-assistenziale 25enne, Pedro Luis Garcia Vallejo. Il giovane è stato rilasciato su cauzione, la prossima udienza è fissata al prossimo 14 settembre.

A cura di Eleonora Panseri

Ufficiali della polizia di Gibilterra

Una bambina inglese sarebbe stata violentata in almeno 10 diverse occasioni a Gibilterra, territorio a Sud della costa spagnola. L'aggressore sarebbe un giovane di 25 anni, Pedro Luis Garcia Vallejo. Il ragazzo è stato arrestato con 10 capi d'imputazione per il reato di violenza sessuale e uno per rapporto sessuale con minorenne con l'aggravante di ‘abuso di posizione di fiducia‘.

L'uomo lavorava sull'isola come operatore socio-assistenziale ma è stato sospeso mentre ancora si stanno svolgendo le indagini sul caso. Vallejo è stato rilasciato sulla parola venerdì 1 settembre con una cauzione di 2mila sterline, riporta il Gibralatar Chronicle. Tra le condizioni imposte dal rilascio c'è anche il divieto di contattare la presunta vittima.

Il caso è stato affrontato in tribunale il mercoledì precedente, 30 agosto, dal giudice locale Charles Pitto, che lo ha poi rimandato alla Corte Suprema. La polizia di Gibilterra ha riferito che il 25enne è stato quindi tenuto in custodia in carcere prima di venir rilasciato su cauzione in attesa del prossimo processo.

Un portavoce delle forze dell'ordine ha fatto sapere che "il cittadino spagnolo è stato ascoltato in tribunale nella mattinata di mercoledì per rispondere dell'accusa di attività sessuale con una bambina, abuso di posizione di fiducia e dieci accuse di violenza su una minorenne".

L'accusa di ‘abuso di posizione di fiducia‘, introdotta dal Sexual Offences Act del 2003, punisce la situazione in cui un minore vulnerabile ha una dipendenza di qualche tipo dall'adulto coinvolto. Il nuovo processo a cui dovrà presenziare Vallejo è stato fissato al prossimo giovedì 14 settembre.

Il nome della giovane vittima non è stato reso noto per motivi legali ma i media locali spagnoli e quelli britannici hanno diffuso l'informazione che si tratterebbe, come già detto, di una bambina di origini inglesi.