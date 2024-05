video suggerito

Vince oltre un miliardo di dollari alla lotteria, ma la famiglia gli fa causa: “Non ci ha dato nulla” Ha vinto 1,35 miliardi di dollari (il corrispettivo di 1.24 miliardi di euro) alla lotteria nel gennaio del 2023. Un colpo di fortuna da record nello Stato USA del Maine: il giocatore riceverà 46,5 milioni l’anno fino al 2052. Denaro che però, almeno per il momento, ha deciso di non condividere. Tanto da portare il padre e la ex a denunciarlo: “Ci ha mentito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Ha vinto il jackpot della lotteria da 1,35 miliardi di dollari (1,24 miliardi euro) ma non avrebbe "mantenuto la parola" di condividere la vincita coi parenti. Così che questi ultimi hanno deciso di fargli causa. Il fortunatissimo (non identificato) ha acquistato il biglietto vincente del jackpot Mega Millions nello Stato del Maine, il 13 gennaio 2023. È stato il quarto jackpot della lotteria più importante nella storia degli USA e il vincitore ha scelto di ricevere una somma forfettaria di circa 46,551 milioni di dollari all’anno per i prossimi 29 anni fino al 2052.

Secondo la causa presentata dalla famiglia, avrebbe promesso di condividere la straordinaria vincita anche aprendo un fondo fiduciario da un milione di dollari e pagando le spese mediche di suo padre. A sua volta l'uomo, come scrive The Independent, ha citato in giudizio la madre di sua figlia per presunta violazione del suo accordo di non divulgazione: la donna infatti avrebbe raccontato al resto della sua famiglia quanto fosse lievitato il suo conto corrente. Da novembre tra i due (ex) è in corso una causa legale.

Ora però anche il padre si è aggiunto ai familiari coi quali il miliardario ha un contenzioso. Sostiene infatti che il figlio gli ha mentito, come ha raccontato a Daily Beast: "Gli ho detto: ‘Non sei il figlio che conoscevo' . Si è arrabbiato, definendomi un ‘dittatore' e uno ‘str*nzo'. Da allora non ho più avuto notizie di mio figlio e non ha fatto nessuna delle cose che aveva promesso".

A quanto pare, il rapporto dell’uomo con suo padre è peggiorato poche settimane dopo aver acquistato il biglietto vincente. "Ho commesso l'errore di dire a mio padre che avevo vinto alla lotteria senza fargli firmare un accordo di riservatezza", ha raccontato il vincitore della lotteria, secondo la dichiarazione depositata insieme a una mozione di sanzioni contro la madre di sua figlia il 10 maggio.

“Da allora in poi il nostro rapporto si è deteriorato rapidamente. Io non gli ho mai detto cosa avrei voluto fare con i miei soldi o qualsiasi altra cosa diverso dal semplice fatto che avevo vinto".

L'uomo sostiene che la madre di sua figlia ha cercato di rivelare la sua identità e lo ha accusato falsamente di aver tentato di rapire la bambina dopo che si era rifiutato di finanziarle una vacanza per lei e il suo nuovo compagno.

Non è l'unico vincitore della lotteria in America ad aver avuto problemi dopo una vincita enorme. All'inizio dell'anno scorso, Edwin Castro, il più grande vincitore di sempre di una lotteria (si è portato a casa 2 miliardi dollari) è stato citato in giudizio da un uomo che sosteneva di avergli rubato il biglietto acquistato ad Altadena, in California. Non tutte le relazioni personali dei vincitori della lotteria si sono però inasprite: il mese scorso, un immigrato del Laos che ha vinto un jackpot da 1,3 miliardi di dollari al Powerball a Portland ha assicurato che dividerà la la vincita con sua moglie e con l'amico che ha contribuito con 100 dollari al biglietto vincente.