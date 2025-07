Ferrero compra i cereali Kellogg per oltre 3 miliardi: “Ampliamo la presenza in Nord America”

Con un ‘operazione concordata, la Ferrero ha acquistato la storica azienda di cereali Kellogg per un valore di 3,1 miliardi di dollari. Lo hanno annunciato oggi entrambi i gruppi dando conto di un accordo definitivo in base al quale la multinazionale italiana ha accettato di acquisire la statunitense WK Kellogg Co comprando l’intero capitale azionario in circolazione.

L’accordo, approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di WK Kellogg Co, prevede infatti che Ferrero compri tutte le azioni sul mercato per 23 dollari ad azione rimuovendole dalla contrattazione. Il gruppo Usa che si era quotato in borsa nel 2023, non sarà più negoziato alla Borsa di New York e la società diventerà una controllata al 100% di Ferrero.

"Questa è più di una semplice acquisizione: rappresenta l’unione di due aziende, entrambe con una gloriosa tradizione e generazioni di consumatori fedeli. Negli ultimi anni, Ferrero ha ampliato la sua presenza in Nord America, unendo i nostri marchi più noti in tutto il mondo con gioielli locali radicati negli Stati Uniti. La notizia di oggi rappresenta una pietra miliare fondamentale in questo percorso, dandoci fiducia nelle opportunità future” ha dichiarato Giovanni Ferrero presidente esecutivo del Gruppo dolciario piemontese. "Arricchire il nostro portafoglio con questi marchi complementari per la famiglia segna un passo importante verso l’espansione della presenza di Ferrero in più occasioni di consumo e rafforza il nostro impegno nel fornire valore ai consumatori in Nord America" ha aggiunto l'amministratore delegato Lapo Civiletti.

Soddisfazione espressa anche dal presidente e amministratore delegato di WK Kellogg Co, Gary Pilnick, che ha dichiarato: “Riteniamo che questa transazione consenta a WK Kellogg Co. di scrivere il prossimo capitolo della storica eredità della nostra azienda. L’ingresso in Ferrero fornirà a WK Kellogg Co. maggiori risorse e maggiore flessibilità per far crescere i nostri marchi iconici in questo mercato competitivo e dinamico. In qualità di azienda privata a conduzione familiare con valori in linea con il nostro fondatore WK Kellogg, Ferrero offre un’eccellente casa per le nostre persone e vanta una comprovata esperienza nel supportare le comunità in cui opera. Non vediamo l’ora di collaborare con il loro team per mantenere la grande promessa dei cereali, esplorare opportunità che vanno oltre i cereali e aiutarci a offrire il meglio ai consumatori ogni giorno”.