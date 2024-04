video suggerito

Vince 1.2 miliardi di euro alla lotteria: è un migrante che sta combattendo contro il cancro Il vincitore del jackpot Powerball è un migrante arrivato negli USA dal Laos. Da otto anni sta combattendo contro il cancro. Ora ha vinto l’astronomica cifra di 1,3 miliardi di dollari. E ha ammesso: “Come avrò il tempo per spendere tutti questi soldi? Quanto tempo vivrò ancora?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Cheng "Charlie" Saephan è un uomo di 46 anni, di Portland. Negli USA ci è arrivato come migrante dal Laos e da otto anni sta combattendo contro il cancro. È lui lo storico vincitore del jackpot Powerball da 1,3 miliardi di dollari (oltre 1.2 miliardi di euro). "Sono grato per quello che è accaduto, sono stato benedetto", ha detto in una conferenza stampa tenuta dalla Lotteria dello Stato dell'Oregon, aggiungendo che la sua "vita è stata cambiata".

“Potrò provvedere alla mia famiglia e alla mia salute… mi troverò un buon medico”, ha aggiunto. Il 46enne ha subito il suo ultimo trattamento chemioterapico solo la settimana scorsa. Essendo malato di cancro, ha ammesso di essersi già posto una domanda: “Come avrò il tempo per spendere tutti questi soldi? Quanto tempo vivrò?"

Charlie ha detto che dividerà il premio, oltre che con la moglie, Duanpen Saephan, 37 anni, con un amico, Laiza Chao, 55 anni, di Milwaukie, che avrebbe contribuito con 100 dollari per acquistare alcuni biglietti con loro. Subito dopo ha inviato un selfie alla consorte e ha scritto: "Siamo miliardari". Non sapeva che quello scherzetto si sarebbe tramutato ben presto in realtà.

Cheng "Charlie" Saephan col biglietto vincente

Dopo aver scoperto di aver vinto, il 46enne ha chiamato l'amico: "Ho detto: ‘Laiza, dove sei?' e lui ha risposto: ‘Vado a lavorare', e gli ho risposto: ‘Non devi più andare’”.

Charlie ha fatto sapere di voler prima acquistare una casa per la sua famiglia in Oregon. Ma ha ammesso che probabilmente continuerà a giocare alla lotteria nonostante la clamorosa vincita: “Potrei essere di nuovo fortunato!".

"Si tratta di una vincita del jackpot senza precedenti per la lotteria dell'Oregon", ha dichiarato il direttore della lotteria dell'Oregon, Mike Wells. Le statistiche riferiscono che il premio da 1,3 miliardi di dollari è il quarto jackpot Powerball più grande della storia e l'ottavo tra i giochi con jackpot più grande degli Stati Uniti.