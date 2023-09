Vietnam, incendio in un condominio di Hanoi: decine di morti Il bilancio ancora provvisorio è di 11 vittime accertate, ma sono decine i dispersi. Ancora ignote le cause del rogo.

A cura di Davide Falcioni

Decine di persone sono morte a causa di un incendio divampato la scorsa notte in un condominio di Hanoi, capitale del Vietnam. Le cause del rogo non sono ancora state accertate. I vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono alla ricerca di diverse persone che si trovavano proprio nell'edificio nel momento in cui è scoppiato l’incendio e il bilancio ufficiale è di almeno 11 vittime accertate, ma verosimilmente aumenterà nelle prossime ore.

Una settantina di persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, e 54 di esse sono ricoverate in ospedale. Tuttavia, mentre prosegue il lavoro dei soccorritori, mancano ancora decine di persone all'appello e si affievoliscono di ora in ora le speranze di trovarle ancora vive. L'incendio era divampato alle 23:50 circa, ora locale, in un condominio di dieci piani, situato su un terreno di circa 200 metri quadrati nel quartiere Thanh Xuan, ad Hanoi.

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni il rogo è scoppiato nel parcheggio delle moto al piano terra, costringendo le persone a cercare rifugio all'ultimo piano e sui tetti delle case vicine, mentre altri sono riusciti a calarsi con una corda dalle finestre. Vista la gravità della situazione sul posto si è recato anche il vice primo ministro, Tran Luu Quang. Il rogo, alla fine, è stato domato dopo alcune ore consentendo alle squadre di soccorso di entrare in azione. Diversi uomini, salendo dalla facciata, sono riusciti a salvare persone che si trovavano ai piani superiori, mentre continua senza sosta la ricerca dei dispersi. La polizia ha avviato un'indagine sulle cause dell'incendio.

Negli ultimi anni il Vietnam è stato teatro di numerosi incendi mortali, spesso avvenuti in luoghi di intrattenimento come i famosi bar karaoke. Un anno fa, un rogo in un bar karaoke a tre piani nel centro commerciale di Ho Chi Minh City uccise 32 persone. Nell'incendio rimasero ferite anche 17 persone, con il proprietario arrestato con l'accusa di violazione delle norme di sicurezza.