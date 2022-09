Vietnam, incendio in un bar karaoke: 32 morti Trentadue persone sono morte nell’incendio divampato nella notte tra martedì e mercoledì nel bar karaoke ‘An Phu’ a Thuan An, vicino a Hô Chi Minh.

A cura di Davide Falcioni

Trentadue persone sono morte nell'incendio divampato nella notte tra martedì e mercoledì nel bar karaoke ‘An Phu' a Thuan An, vicino a Hô Chi Minh, nel sud del Vietnam. Tra le vittime ci sono 15 donne. All'origine del rogo – secondo le prime indagini condotte dalla polizia – ci sarebbe un corto circuito: le fiamme hanno distrutto il secondo e il terzo piano dell'edificio, che ospitava 30 sale per il karaoke.

Stando a quanto emerso il rogo è divampato nel giro di pochi minuti, propagandosi velocemente nei locali arredati con mobili di legno: decine di persone hanno cercato di fuggire dalle scale, ma quando hanno scoperto che non sarebbero riuscite a scendere in strada si sono accalcate sui balconi. Alcune sono precipitate nel vuoto per decine di metri, altre sono morte asfissiate o carbonizzate.

Il quotidiano Cong An Nhan Dan, organo ufficiale del ministero della Pubblica Sicurezza, ha affermato che il bilancio delle vittime è salito a 32, con 17 uomini e 15 donne uccise. Almeno otto persone sono state trovate senza vita in una toilette, dove hanno cercato di mettersi in salvo disperatamente.

A seguito della tragedia il primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, ieri ha ordinato un'ispezione immediata di tutti i locali ad alto rischio, in particolare dei bar karaoke dove si ritrovano ogni giorno moltissime persone. La polizia tuttavia ha spiegato che il locale in cui si è verificata la strage era stato controllato di recente e rispettava tutte le norme antincendio.

Quello nel karaoke bar di Thuan An è stato il rogo più grave degli ultimi anni; episodi simili si erano verificati nel 2018 in un complesso di appartamenti a Ho Chi Minh City e nel 2016 in un altro locale pubblico della capitale Hanoi, provocando in entrambi i casi la morte di 13 persone. Il mese scorso, tre vigili del fuoco sono morti dopo aver tentato di spegnere un incendio in un altro karaoke bar ad Hanoi.