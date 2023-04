Video scherzo al centro commerciale finisce male: vittima estrae la pistola e spara, Youtuber ferito Il 21enne Tanner Cook, dopo una operazione d’urgenza, è stato dichiarato fuori pericolo di vita e trasferito in un normale reparto dove si sta riprendendo anche se dovrà restare in ospedale ancora a lungo.

A cura di Antonio Palma

Lo youtuber 21enne Tanner Cook

Un video scherzo registrato in un centro commerciale statunitense è finito molto male quando una delle vittime del gioco ha preso male la beffa, ha estratto la pistola e ha sparato allo Youtuber protagonista del video, ferendolo gravemente. Scenario della sparatoria un centro commerciale di Dulles, in Virginia, dove domenica scorsa lo youtuber 21enne Tanner Cook stava registrando una serie di sketch comici con persone di passaggio, con l’aiuto di un altro collega.

Tutto sembrava andare bene fino a quando uno dei clienti del centro commerciale ha reagito alle provocazioni, ha estratto una pistola e ha fatto fuoco centrando il 21enne all’addome. Il giovane, soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, è finito in terapia intensiva dopo che il proiettile gli ha trafitto lo stomaco e il fegato.

Al 21enne è stata asportata anche la cistifellea ma fortunatamente, dopo una operazione d’urgenza, è stato dichiarato fuori pericolo di vita e trasferito in un normale reparto dove si sta riprendendo anche se dovrà restare in ospedale ancora a lungo. "Stavo facendo uno scherzo, un semplice scherzo verbale e questo ragazzo non l'ha presa molto bene e mi ha sparato" ha raccontato il 21enne al quotidiano locale WUSA che lo ha raggiunto in ospedale.

Secondo il suo racconto, lo scherzo prevedeva alcune domande e il finto uso di Google Translate con un telefonino che invece ripeteva degli insulti. Il 31enne Alan Colie però non ha preso bene lo scherzo. "Non mi ha detto niente ha estratto la pistola e ha sparato", ha dichiarato Tanner Cook.

Il 31enne Alan Colie

L'ufficio dello sceriffo della contea di Loudoun ha detto che la sparatoria è stata il risultato di una rissa scoppiata tra i due uomini. Gli agenti hanno arrestato Colie con l’accusa di lesioni dolose aggravate, uso di un'arma da fuoco per commettere un crimine e uso di un'arma da fuoco all'interno di un edificio pubblico. Il video dello scherzo sarà usato come prova contro di lui.

Il centro commerciale intanto ha riaperto lunedì dopo essere stato chiuso per un'intera giornata per i rilievi del caso. Nonostante le gravi ferite, Tanner Cook ha detto che l'episodio non gli impedirà di creare video ed è pronto a tornare a fare scherzi appena uscirà dall'ospedale