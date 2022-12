“Vi siete incontrate solo perché giovani e donne”: la frase sessista alle premier Marin e Ardern Vi siete incontrate solo perché donne e giovani. La domanda sessista di un giornalista scatena la reazione delle premier di Nuova Zelanda e Finlandia, Jacinda Ardern e Sanna Marin: “Lo avreste mai chiesto a Obama?”.

A cura di Chiara Ammendola

Sicuramente molti si staranno chiedendo se vi siete incontrate solo perché avete la stessa età e avete molte cose… diciamo in comune… su quando siete entrate in politica e altre cose. È stata questa la frase con cui un reporter si è rivolto alla premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern e alla sua corrispettiva finlandese Sanna Marin durante una conferenza stampa a Auckland.

Parole che hanno suscitato l'immediata reazione delle due prime ministre che hanno sottolineato quanto la domanda fosse sessista e hanno rispedito al mittente le insinuazioni.

“Vorrei sapere se qualcuno abbia mai chiesto all'ex presidente Usa Barack Obama e all'ex premier neozelandese John Key se si sono incontrati perché sono coetanei – ha esordito Jacinda Ardern – certamente abbiamo una percentuale maggiore di uomini in politica, ma il fatto che due donne premier si incontrino non è semplicemente dovuto al loro genere”.

Immediata anche la reazione di Sanna Marin: "Ci siamo incontrate perché siamo due primi ministri", ha sottolineato la premier finlandese che si trova in Nuova Zelanda per il suo primo tour ufficiale ed di fatto la prima ministra finlandese a visitare il Paese.

Gli interessi economici che uniscono i due paesi sono stati esplicitati dalla stessa premier ospitante che ha poi sottolineato l'importanza dell'incontro avvenuto per motivi ben più fondati: “È stata un’occasione per sfruttare meglio in futuro queste opportunità economiche – ha aggiunto Ardern – è nostro compito promuoverle, a prescindere dal nostro genere”.