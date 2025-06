Vetrata si stacca e cade sulla nave da crociera, salvi grazie al cameriere: “In 10 secondi ha avvertito tutti” L’incidente, immortalato anche in un video girato dai presenti, sul ponte piscina della Symphony of the Seas della Royal Caribbean. Fortunatamente al momento del crollo della vetrata sotto non c’era nessuno perché che un cameriere ha visto cosa stava per accadere e ha lanciato tempestivamente l’allarme. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Solo grazie alla prontezza di riflessi di un cameriere di una nave da crociera si è evitata quella che poteva essere una tragedia. Un pannello di vetro installato sopra il ponte piscina della Symphony of the Seas della Royal Caribbean, infatti ha ceduto improvvisamente schiantandosi sui lettini prendisole del ponte sottostante, fino a pochi attimi prima affollati di turisti.

L'incidente immortalato anche in un video girato dai presenti, è avvenuto domenica scorsa 8 giugno mentre la nave era in navigazione dopo essere partita da Cape Liberty a Bayonne, nel New Jersey, diretta verso la sua prima tappa in Florida sempre in Usa. Gli ospiti che hanno assistito all'incidente raccontano che nel giro di 15-20 secondi, il grande vetro della finestra si è completamente frantumato e schegge di vetro sono state scagliate sul bordo piscina.

Fortunatamente al momento del crollo della vetrata che è andata in frantumi spargendo schegge ovunque, sotto non c'era nessuno visto che i posti erano vuoti grazie a un membro dell'equipaggio che ha visto cosa stava per accadere e ha lanciato tempestivamente l'allarme.

Sui social media, tantissimi hanno elogiato uno dei camerieri della nave, Nitin Kumar, per essere intervenuto, avvisando i passeggeri giusto in tempo perché si togliessero dalla traiettoria della lastra di vetro pericolante. Secondo quanto riferito, l'uomo ha notato la rottura del vetro della facciata del ristorante e senza pensarci due volte è corso ad avvisare gli ospiti seduti sui lettini della piscina sottostante.

Otre ai passeggeri, la stessa Royal Caribbean ha elogiato Kumar premiandolo per le sue azioni. "Ha sicuramente salvato delle vite" è il commento unanime. L'addetto rispondendo online, ha affermato: "Voi siete tutti la mia famiglia. Quello che ho fatto, l'ho fatto per la famiglia… Ho imparato da questa azienda come prendermi cura dei miei ospiti come se fossero parte della mia famiglia".

Le riparazioni alla finestra sono state effettuate in giornata e non si sono registrati feriti. La nave ha proseguito poi il suo viaggio verso le Bahamas e dovrebbe rientrare nel New Jersey il 13 giugno.