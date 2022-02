Venti morti e 74 in rianimazione a Buenos Aires per una partita di cocaina tagliata male Una partita di cocaina “tagliata” male ha causato a Buenos Aires una strage: 20 persone sono morte mentre altre 74 sono state ricoverate in ospedale, tutte in condizioni disperate.

A cura di Davide Falcioni

Una partita di cocaina "tagliata" male ha causato a Buenos Aires una vera e propria strage: 20 persone hanno infatti perso la vita da ieri mentre altre 74 sono state ricoverate in ospedale, tutte in condizioni disperate. Il rischio, che si fa di ora in ora più realistico, è che il bilancio delle vittime possa salire nei prossimi giorni. I sintomi accusati da tutti sono convulsioni e attacchi cardiaci. I decessi si sono verificati nei sobborghi disagiati di Loma Hermosa, nel nord-ovest della capitale argentina. A causare la vera e propria strage – secondo quanto accertato – sarebbe stata cocaina tagliata con una sostanza tossica ancora non identificata.

Le autorità: "Droga tagliata con sostanza pericolosa per il sistema nervoso centrale"

Sergio Berni, ministro della Sicurezza della provincia di Buenos Aires, aveva lanciato un allarme sui media rimasto, purtroppo, largamente inascoltato: "Coloro che hanno acquistato la droga nelle ultime 24 ore devono buttarla". La polizia ha condotto una serie di indagini per tentare di scoprire dove sia stata spacciata la cocaina e con quale sostanza sia stata tagliata. Gli agenti hanno sequestrato alcune dosi di stupefacente e interrogato molte persone che vivono nei sobborghi. "C'è un componente importante che attacca il sistema nervoso centrale", ha spiegato il ministro senza fornire tuttavia ulteriori dettagli. Ieri, quando si sono verificati i primi casi, la polizia aveva già ipotizzato che il bilancio degli intossicati sarebbe aumentato, perché le persone che avevo preso le dosi di droga non erano riuscite a raggiungere gli ospedali. "Ci sono morti in strada o nelle case di cui non è stato possibile circoscrivere il numero", aveva detto una fonte ufficiale. "Quando parliamo di cocaina cattiva, non ci riferiamo a cocaina marcia o scaduta", ha spiegato Berni, "bensì di droga tagliata con una sostanza tossica. Certi spacciatori la tagliano con sostanze non tossiche, come l'amido, altri ci mettono allucinogeni".