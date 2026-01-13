Esteri
video suggerito
video suggerito

Morto Ueli Kestenholz, chi era l’ex campione di snowboard travolto da una valanga sulle Alpi Svizzere

Valanga a 2.400 metri nel Vallese: morto due giorni fa Ueli Kestenholz, ex campione svizzero di snowboard. Gravemente ferito, è deceduto in ospedale dopo i soccorsi.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una giornata di sport in alta quota si è trasformata in tragedia sulle montagne del Vallese, in Svizzera. Intorno alle 12.15 di domenica scorsa, sul versante orientale dell’Hockuchriz, una valanga si è staccata a circa 2.400 metri di altitudine, travolgendo due appassionati impegnati in un’uscita fuori pista: uno snowboarder e uno sciatore.

Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale vallesana, il distacco della massa nevosa è avvenuto per cause che restano ancora da accertare. Lo snowboarder è stato trascinato via e sepolto dalla neve, mentre il compagno, rimasto illeso, è riuscito a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme.

I soccorsi si sono attivati immediatamente. Sul posto sono intervenute le squadre dell’organizzazione cantonale vallesana, supportate da tre elicotteri di Air Zermatt. Grazie all’azione congiunta dei compagni e dei soccorritori, l’uomo è stato individuato ed estratto dalla valanga. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime: il cinquantenne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Visp e successivamente trasferito a Sion, dove è morto a causa delle ferite riportate.

Leggi anche
Valanga si stacca in Valle d'Aosta, trovato morto scialpinista a Pointe de la Pierre

La vittima è Ueli Kestenholz, ex snowboarder professionista svizzero e figura di spicco degli sport estremi. La notizia, riportata anche dalla “Berner Zeitung”, ha scosso il mondo dello snowboard. Kestenholz lascia la moglie e due figli, di 17 e 9 anni.

Cresciuto sulle rive del lago di Thun insieme ai due fratelli, figlio di insegnanti di educazione fisica, Kestenholz aveva iniziato a praticare snowboard alla fine degli anni Ottanta. Il suo talento lo aveva portato rapidamente ai vertici: nel 1998, alle Olimpiadi di Nagano, conquistò la medaglia di bronzo nello slalom gigante. Negli anni successivi si impose anche nello snowboard cross, vincendo l’oro agli X Games del 2003 e del 2004 e collezionando complessivamente 14 vittorie in Coppa del Mondo.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Atterrati a Roma Trentini e Burlò: "Felici, ma prezzo altissimo. Subite torture psicologiche"
Le prime parole di Alberto Trentini: "Sono libero. Grazie alla premier e al governo"
Venezuela, l'avvocato di Burlò: "Per mesi temuto il peggio, poi la chiamata alle 4 di mattina: 'È libero'"
Chi è Alberto Trentini, cooperante liberato dopo 423 giorni di prigionia
Chi è l'imprenditore Mario Burlò e perché era detenuto dal 2024
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views