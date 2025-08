Va nell’area giochi del centro commerciale e rapisce una bimba: la scena in un video, aveva anche rubato l’auto

Momenti spaventosi per i genitori della bambina quando si sono accorti della sua assenza dall’area giochi del centro commerciale della Virginia, in Usa. Il 26enne, rintracciato subito al piano superiore, è scappato da solo su un’auto rubata poco prima, ma è stato arrestato successivamente dalla polizia.

Un uomo che sembra passeggiare tranquillamente tra i corridoi di un centro commerciale, poi si avvicina all'area giochi per i bimbi ed entra e quando una bimba piccola esce da sola, la segue all'esterno, la prende in braccio e la porta via. Sono le inquietanti immagini riprese in un video dalle telecamere di sorveglianza di un mall Usa in Virginia che hanno immortalato un presunto tentativo di rapimento di minore.

Per quanto accaduto, la polizia ha arrestato per rapimento di minore un uomo di 26 anni, Andres Caceres Jaldin, che si è scoperto aveva già diversi procedimenti penali in corso e soprattutto aveva appena rubato un'auto.

I fatti risalgono al 18 luglio scorso quando, secondo il dipartimento di polizia della contea di Fairfax, la bambina piccola ha lasciato l'area giochi al coperto del Fair Oaks Shopping Center intorno alle 11:45 del mattino.

Come si vede nel video, la bimba è scalza per essere stata nell'area giochi e sembra cercare i genitori che si erano appena allontanati. Il ventiseienne Andres Caceres Jaldin a questo punto le si avvicina, la prende in braccio e si allontana con calma senza che nessuno ci faccia caso.

Momenti spaventosi per i genitori della bambina, che erano poco lontani e si sono messi subito alla ricerca della piccola quando di sono accorti della sua assenza dall'area giochi. Hanno trovato poco dopo il 26enne con la figlia al secondo piano del centro commerciale. Immediata la richiesta di aiuto alla polizia ma prima dell'arrivo degli agenti, l'uomo è scappato e si è dileguato.

Secondo la polizia, Jaldin è fuggito dal centro commerciale, ma è stato arrestato poco dopo presso un Hotel a circa 15 km di distanza, che aveva raggiunto con un auto rubata in un autofficina prima del presunto rapimento. L'uomo è stato arrestato mentre usciva dalla sua camera d'albergo e accusato di rapimento di minore e furto aggravato ed è detenuto presso il carcere locale senza cauzione.