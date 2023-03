USA, uomo armato si avvicina a un senzatetto e gli spara alla testa Deshawn Thomas, 23 anni, è stato arrestato per aver sparato a un senza dimora seduto su un marciapiede a Saint Louis, nello stato del Missouri.

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado in relazione alla brutale uccisione di un senza dimora su un marciapiede di Saint Louis, nel Missouri: il delitto è stato ripreso con la smartphone da un testimone e il video, circolato sui social media, ha incastrato Deshawn Thomas. Il giovane è stato ammanettato poche ore dopo mentre si recava in una biblioteca della città.

A incastrarlo immagini eloquenti che mostrano Thomas avvicinarsi a un uomo seduto sul marciapiedi e sparargli alla testa senza nessuna apparente ragione: il delitto è stato commesso intorno alle 10 del mattino di lunedì scorso e la scena è stata ripresa da un passante, che ha poi pubblicato il video di 45 secondi online.

Il detective Marco Christlieb, responsabile delle indagini e funzionario del dipartimento di polizia di Saint Louis, ha spiegato che il 23enne si è avvicinato a un senzatetto, ha caricato la pistola e premuto il grilletto senza esitazione uccidendo la vittima, seduta su un marciapiede nell'isolato 700 di North Tucker Boulevard. A quanto pare all'origine dell'esecuzione ci sarebbe stata una precedente lite avvenuta in una stazione di servizio Shell.

Nel gennaio 2023 48 sparatorie di massa negli USA

L'omicidio di Saint Luis è solo l'ennesimo delitto commesso in un Paese in cui procurarsi armi da fuoco e utilizzarle è fin troppo semplice: nel solo mese di gennaio 2023, su tutto il territorio degli Stati Uniti, sono state 48 le sparatorie di massa che hanno causato morti o feriti, e 87 le persone morte per un’unica colpa: quella di trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Tre morti al giorno: una vera e propria strage censita ufficialmente dal Gun violence archive, una associazione costituita nel 2013 per fornire accesso pubblico online gratuito a informazioni accurate sulla violenza legata alle armi da fuoco negli Stati Uniti. Agli omicidi delle sparatorie di massa vanno poi sommati i delitti individuali, il più delle volte commessi con pistole e fucili legalmente detenuti.