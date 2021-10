Usa, sparatoria in corso in un liceo in Texas, studenti in fuga terrorizzati: “Numerosi feriti” Sparatoria in corso in un liceo del Texas negli Usa. Diversi i feriti come riportato dalla polizia intervenuta dopo la richiesta d’aiuto pervenuta dal Timberview High School ad Arlington, in Texas.

A cura di Chiara Ammendola

Sparatoria in corso in un liceo del Texas negli Usa. Diversi i feriti come riportato dalla polizia intervenuta dopo la richiesta d'aiuto pervenuta dal Timberview High School ad Arlington. Almeno due persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni.

Vigili del fuoco, polizia e squadre di intervento speciali (Swat) sono accorse sul luogo della sparatoria che è tutt'ora in corso. Il distretto scolastico indipendente di Mansfield ha dichiarato in un comunicato stampa che la Timberview High School è stata isolata e che studenti e personale scolastico sono stati rinchiusi nelle aule e negli uffici.

(Notizia in aggiornamento)