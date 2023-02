USA, sparatoria dopo una festa, feriti 9 bambini e ragazzi. Biden: “Questa violenza è un’epidemia” Nove ragazzi e bambini, di età compresa tra i 5 e i 17 anni, sono rimasti feriti in seguito a una sparatoria davanti a un benzinaio a Columbus, in Georgia.

A cura di Davide Falcioni

Il luogo della sparatoria

Strage sfiorata negli Stati Uniti, dove nove ragazzi e bambini, di età compresa tra i 5 e i 17 anni, sono rimasti feriti in seguito a una sparatoria davanti a un benzinaio a Columbus, in Georgia.

Lo riporta Abc news citando la polizia. Si tratta della 74esima sparatoria negli Stati Uniti dall'inizio del 2023. Al momento nessuna persona è stata ancora arrestata, né è stata ricostruita la dinamica del conflitto a fuoco. I feriti, sette bambini e due bambine, non sono in pericolo di vita.

Stando a quanto riferito dal capo della polizia di Columbus Freddie Blackmon si ritiene che la sparatoria sia avvenuta dopo una lite in una festa organizzata nelle vicinanze. Blackmon ha aggiunto che si sta assistendo a una "ondata di violenza armata che coinvolge i nostri giovani" in tutto il Paese, e l'unico modo per combatterla è con "lo sforzo della comunità".

"Sebbene Columbus non sia immune da questi incidenti, voglio assicurare ai cittadini che gli uomini e le donne del corpo di polizia stanno lavorando instancabilmente per allontanare i criminali violenti dalle nostre strade", ha detto Blackmon in un conferenza stampa.

Parole simile erano state pronunciate ieri anche dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo cui "la violenza delle armi è un'epidemia negli Stati Uniti, il Congresso deve agire subito". Il capo della Casa Bianca ha aggiunto: "Servono buon senso e riforme sulle armi come le verifiche di background, il divieto di vendere fucili d'assalto e munizioni ad alta capacita'". Biden ha chiesto al Congresso anche di "abolire l'immunità per i produttori che consapevolmente mettono nelle nostre strade armi da guerra".

La sparatoria di Columbus arriva all'indomani di quella, dalle conseguenze molto più gravi, di Arkabutla, a una settantina di chilometri da Memphis: un uomo di 56 anni armato con tre pistole ha ucciso sei persone, compresa l'ex moglie.