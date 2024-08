video suggerito

USA, sindaca 42enne si dimette e dopo una settimana viene accusata di violenza sessuale su minore Misty Roberts Clanton, ormai ex sindaco di DeRidder, nello Stato USA della Louisiana, deve rispondere di violenza sessuale su minore. Due ragazzini hanno confermato le accuse.

A cura di Biagio Chiariello

Misty Roberts Clanton, sindaco di DeRidder, nello Stato USA della Louisiana, si è dimessa all'improvviso dal suo incarico ed ora è stata accusata di violenza sessuale su minore. È stata la stessa polizia di stato della Louisiana a confermare che la 42enne avrebbe avuto "rapporti sessuali con una vittima minorenne mentre era impiegata come sindaco".

L'unità vittime speciali del Dipartimento di Polizia ha affermato che gli investigatori hanno sentito due minorenni che hanno confermato che la Clanton avrebbe fatto "sesso con una di loro", hanno detto i poliziotti.

Giovedì 1 agosto, la donna si è consegnata ed è stata arrestata al Beauregard Parish Detention Center con l'accusa di stupro di terzo grado. Circa un'ora dopo, è stata rilasciata su cauzione di $ 75.000.

Tramite il suo avvocato Adam Johnson ha proclamato la propria innocenza. "È un onore per me rappresentare Misty Roberts. La mia cliente ha saputo solo ieri sera tardi del mandato a suo carico", ha detto il legale. "Sostiene la sua innocenza e di fatto lo è. Non è stata accusata di alcun crimine e/o condannata per alcun crimine", ha aggiunto. "E confidiamo che il pubblico rispetterà la sua presunzione costituzionale di innocenza che è fondamentale per il nostro sistema giudiziario", ha detto ancora.

Proprio la scorsa settimana, il sindaco ha detto che sarebbe stata "assente dall'ufficio per due settimane" e ha nominato un sindaco ad interim nella giornata di venerdì 26 luglio, prima di dimettersi il giorno successivo.

"Sarò per sempre orgogliosa di ciò che siamo riusciti a realizzare insieme. Sono onorata di aver assistito al duro lavoro che ha richiesto una comunità per unirsi e superare tempi senza precedenti. Tuttavia, ora devo adattare le mie priorità. Ai residenti di questa città: grazie per la fiducia, l'amore e il sostegno che mi avete dimostrato per guidare la nostra città verso un futuro di grandezza. Il mio amore per DeRidder non vacillerà mai" si legge in un lettera alla cittadinanza.

Misty Roberts Clanton Clanton era a metà del proprio secondo mandato come sindaco del comune, dopo essere stata rieletta con il sessanta percento dei voti nel 2022.