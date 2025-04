video suggerito

Morto l'ex cardinale McCarrick, ridotto allo stato laicale per abusi sessuali: molestò minori e seminaristi È morto a 94 anni Theodore McCarrick, l'ex cardinale americano ridotto allo stato laicale da Papa Francesco dopo essere stato coinvolto in una serie di scandali a sfondo sessuale.

A cura di Ida Artiaco

Foto da WikiMedia.

È morto a 94 anni Theodore McCarrick, diventato famoso per essere stato il primo cardinale dell'epoca moderna ad essere ridotto allo stato laicale dopo essere stato coinvolto in una serie di scandali a sfondo sessuale. La conferma del decesso dell'ex prelato, avvenuto giovedì scorso in Missouri, è arrivata dall'arcivescovo di Washington, il cardinale Robert W. McElroy che però non ha dato ulteriori particolari sugli ultimi giorni del porporato.

Il suo è stato uno degli scandali di abusi più eclatanti nella chiesa cattolica degli Stati Uniti, in quanto è stato il religioso di più alto rango nel paese ad affrontare accuse penali per abusi.

Affetto da demenza senile, McCarrick aveva evitato l'anno scorso di esser messo sotto processo per abusi su un minore in Wisconsin dopo che già un processo simile a suo carico era stato sospeso in Massachusetts.

Per anni è stato la guida spirituale dell'arcidiocesi della Capitale a stelle e strisce. Le prime accuse contro di lui erano emerse nel 2018. Era stato accusato di avere molestato diversi seminaristi e di avere abusato sessualmente di almeno tre minori. Un’inchiesta del New York Times aveva mostrato come McCarrick avesse comprato il silenzio di diverse persone coinvolte nella vicenda negli anni Ottanta, con la compiacenza di alcuni alti prelati statunitensi. A luglio di quell'anno, il prelato presentò le proprie dimissioni a Papa Francesco, che a sua volta lo sospese dai suoi incarichi. Poi, nel 2019 è stato ridotto allo stato laicale con una sentenza che venne definita "inappellabile". Una decisione molto forte con la quale Bergoglio evidenziò la sua presa di posizione contro la pedofilia nella Chiesa.

Ancora, nel 2021 McCarrick è stato incriminato per aver abusato di un ragazzo di 16 anni durante il ricevimento di un matrimonio nel 1974, ma non ha mai sostenuto il processo perché definito non idoneo a causa dei suoi problemi di salute riuscendo così a evitare la condanna, e nel 2023 è stato accusato di aver aggredito sessualmente un 19enne nel Wisconsin, in una casa dove erano entrambi ospiti.