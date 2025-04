video suggerito

Accusato di violenza sessuale su una bimba, l'uomo arrestato trasferito dal carcere di Venezia a Gorizia La violenza sarebbe stata commessa nell'androne del palazzo in cui vive la bambina, quando stava ormai per entrare in casa ed era al telefono con una amica, che ha udito le sue grida.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito al carcere di Gorizia, Massimiliano M., il 45enne accusato di aver violentato una bimba di 11 anni a Mestre. Lo rende noto l'avvocato Ignazio Ballai aggiungendo di essere in attesa di studiare le carte relative alla vicenda ed ai trascorsi violenti dell'uomo.

Il penitenziario friulano è stato scelto perché, visto il tipo di reato, è più idoneo rispetto a Santa Maria Maggiore di Venezia dove l'uomo era stato inizialmente recluso.

La violenza sarebbe stata commessa nell'androne del palazzo in cui vive la bambina, quando stava ormai per entrare in casa ed era al telefono con una amica, che ha udito le sue grida. Molti gli elementi indiziari raccolti dai Carabinieri a suo carico.

Il 45enne è stato rintracciato a Mestre la sera stessa dei fatti, sulla base di un fermo di polizia disposto dal pubblico ministero Anna Andreatta. Nella fuga dalla casa dell'11enne, ha perso il portafogli con i documenti di identità.

Mulas era già stato condannato per violenza sessuale ai danni di una studentessa, a Padova nel 2008, ma ci sarebbero altri episodi a sfondo sessuale e per rapina.