Tempeste nel Sud e nel Midwest degli Usa, una vittima in Missouri: nei video la violenza dei tornado Tornado e violente tempeste si sono abbattuti sul Sud e sul Midwest degli Stati Uniti, uccidendo almeno una persona e abbattendo linee elettriche e alberi. Sui social diffusi video e foto dei fenomeni che hanno colpito molti Stati, tra cui Arkansas, Illinois, Indiana, Missouri e Mississippi. Il Servizio meteo nazionale avverte: “Attese inondazioni pericolose fino a sabato”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Screenshot di video dei tornado postati sui social.

Tornado e violente tempeste si sono abbattuti sul Sud e sull Midwest degli Stati Uniti nella giornata di mercoledì 2 aprile, uccidendo almeno una persona e abbattendo linee elettriche e alberi.

Il National Weather Service nelle scorse ore ha lanciato l'allarme tramite i suoi social: "Questa è una situazione pericolosa per la vita. Cercate riparo". Emessi avvisi in diverse zone di molti Stati, tra cui Arkansas, Illinois, Indiana, Missouri e Mississippi. Sui social sono stati diffusi numerosi video e foto della devastazione provocata dai fenomeni.

Secondo quanto riportato dall'emittente KFVS-TV, la Missouri State Highway Patrol ha dichiarato che almeno una persona è deceduta nel Missouri sudorientale in conseguenza dei fenomeni meteo.

Nella giornata di mercoledì, riporta l'agenzia stampa Associated Press, è stata dichiarata brevemente un'emergenza tornado nei pressi di Blytheville, in Arkansas. Inoltre, più di 3 chilometri della Highway 18 sono stati temporaneamente chiusi a causa della caduta di una linea elettrica.

In serata è stato segnalato anche un grosso tornado nei pressi di Harrisburg. L'Arkansas Division of Emergency Management ha segnalato danni in 22 contee dello Stato a causa di tornado, raffiche di vento, grandine e inondazioni improvvise. Almeno quattro persone sono rimaste ferite e non ci sono state segnalazioni di vittime fino a mercoledì sera.

A Pilot Grove, in Missouri, diverse strutture sono state danneggiate, auto ribaltate e pali della luce spezzati, ha riferito l'agenzia di gestione delle emergenze statali. Sono stati segnalati feriti lievi, riporta la Missouri State Highway Patrol.

I meteorologi attribuiscono questi fenomeni a una combinazione di riscaldamento diurno, atmosfera instabile, forti correnti e abbondante umidità proveniente dal Golfo del Messico. Nei prossimi giorni si prevede inoltre un rischio elevato di nubifragi improvvisi nelle stessa aree del paese, con temporali violenti che si sposteranno poi verso est.

Il Servizio meteorologico nazionale ha avvertito che il maltempo porterà "inondazioni improvvise significative e pericolose per la vita" fino a sabato 5 aprile.