Si è sentito male mentre viaggiava a bordo di un aereo che dalla Florida avrebbe dovuto portarlo in California e dopo non molto è morto in un ospedale di Kenner, in Louisiana. Protagonista della triste storia Isaias Hernandez, un 69enne residente a Los Angeles. Isaias, a quanto poi è emerso, era positivo al Covid-19. Lo hanno confermato dopo il decesso le autorità della Louisiana. I medici legali hanno parlato di “insufficienza respiratoria acuta e Covid-19” come cause del decesso. Secondo la ricostruzione dei media statunitensi, Hernandez era salito a bordo di un volo della United Airlines diretto da Orlando a Los Angeles lunedì scorso. Dopo essersi sentito male, due persone sull'aereo – un'infermiera e un medico di base – avrebbero tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco. A quel punto il volo è stato dirottato su New Orleans e Hernandez è stato portato in ospedale, dove è morto la notte stessa.

I passeggeri del volo della United Airlines hanno detto di aver sentito la moglie dell'uomo dire che aveva avuto sintomi simili al Covid e il rapporto del medico legale ha confermato tali timori. Come reso noto dalla compagnia, funzionari e sanitari hanno quindi contattato tutti i passeggeri, che potrebbero essere stati esposti al coronavirus. “La compagnia aerea chiede a tutti i passeggeri di compilare un modulo affermando che non sono risultati positivi e che non soffrono di alcun sintomo di Covid-19”, ha detto alla NBC News il portavoce della United Airlines, Charlie Hobart. “Ora sembra che non l'abbia compilato accuratamente – ha aggiunto – La salute e il benessere del nostro equipaggio e dei passeggeri è la nostra massima priorità”. Intanto, secondo quanto riportato dai media locali, anche il medico che in volo ha tentato di rianimare il 69enne ha sviluppato sintomi del Coronavirus.