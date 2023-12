USA, serial killer di Gilgo Beach: su una vittima il dna della moglie di Rex Heuermann Tracce di dna della moglie di Rex Heuermann, sospettato di essere il serial killer di Gilgo Beach, sono compatibili con quelle trovate su una delle vittime.

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rex Heuermann

Tracce di dna della moglie di Rex Heuermann, sospettato di essere il serial killer di Gilgo Beach, sono compatibili con quelle trovate su una vittima. Lo riporta Abc, citando fonti della polizia. Da mesi gli investigatori, assieme all'Fbi, indagano su una serie di delitti commessi a Long Island, New York, tra il 1996 e il 2011, e che ha visto tra le vittime alcune giovani prostitute.

Fino a ieri l'attenzione degli inquirenti si era concentrata esclusivamente su Heuermann, 59 anni, architetto e padre di due figli, identificato grazie a una traccia di dna lasciata sui resti di una pizza e gettata tra i rifiuti, vicino all'ufficio a New York. La polizia, che stava tenendo d'occhio l'architetto da settimane, era riuscita a recuperare il cartone di pizza e a isolare il dna.

Heuermann, di cui sono state trovate tracce di materiale genetico sui corpi delle vittime, è stato arrestato la scorsa estate, sospettato di aver ucciso almeno tre donne, nel 2010, e di aver seppellito i loro corpi lungo la spiaggia di Gilgo Beach. L'uomo però potrebbe aver assassinato anche una quarta donna, Maureen Brainard-Barnes, 25 anni.

Leggi anche Le notizie del 14 novembre 2023 sulla guerra tra Israele e Hamas

L'ultimo colpo di scena riguarda la moglie: un campione del dna di Asa Ellerup, 60 anni, prelevato il 13 luglio, il giorno in cui il marito era stato arrestato, è risultato compatibile con una traccia trovata sul corpo di una delle vittime. Secondo il legale di Ellerup, la prova "non costituisce una novità" e sarebbe solo frutto di una coincidenza. "Probabilmente – ha spiegato – è legato alla presenza di un capello che era in giro per casa". La donna non è stata accusata di niente, al momento.

Nel frattempo, Heuermann si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio di primo e secondo grado per la morte di Melissa Barthelemy, Amber Costello e Megan Waterman.