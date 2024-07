USA, ruspa cade dal carro attrezzi e schiaccia un pick up: morti un imprenditore e la figlia 16enne

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un imprenditore dello Utah e sua figlia adolescente sono morti a causa di un incidente stradale dopo che una ruspa è caduta da un camion schiacciando il suo su cui stavano viaggiando.

A perdere la vita Richard David Hendrickson, CEO e presidente dell'azienda di mobili da esterno Lifetime Products, e la figlia sedicenne; l'incidente è avvenuto a Ogden Canyon, nello Utah, sabato 6 luglio: erano quasi le 13 quando "un carro attrezzi che trasportava una ruspa che viaggiava verso est" nella direzione opposta a quella di Hendrickson, 57 anni, e della sua famiglia ha affrontato "una curva a destra" mentre li sorpassava, rovesciando la ruspa sul loro pick-up.

"È con profonda tristezza che annunciamo la tragica e improvvisa scomparsa del nostro CEO e Presidente, Richard David Hendrickson, in un incidente stradale avvenuto oggi a Ogden Canyon", ha affermato Lifetime Products in una nota. "Questo straziante incidente è costato la vita anche a una delle sue figlie", si legge nella dichiarazione. Hendrickson è stato descritto nella dichiarazione di Lifetime Products come "più di un leader aziendale". "Era un visionario e un amico per molti all'interno della nostra azienda e della comunità più ampia. La sua capacità di entrare in contatto con le persone legava tutti i suoi altri talenti in un modo molto speciale".