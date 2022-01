USA, per la prima volta una donna al comando di una portaerei nucleare, la Abraham Lincoln Amy Bauernschmidt è la prima donna a comandare una portaerei a propulsione nucleare della storia della Marina Militare statunitense.

A cura di Davide Falcioni

Amy Bauernschmidt è la prima donna a comandare una portaerei a propulsione nucleare della storia della Marina Militare statunitense. Cresciuta a Milwaukee, nel Wisconsin, dal 3 gennaio è alla plancia di comando della Uss Abraham Lincoln, salpata da San Diego alla volta del Pacifico. "Non c’è maggiore senso di responsabilità del sapere di avere la fiducia di coloro che hanno scelto di proteggere il nostro Paese", ha dichiarato assumendo l’incarico e ringraziando il suo predecessore, il capitano Walt Slaughter.

Bauernschmidt si è diplomata alla Divine Savior Holy Angels e si è laureata in Ingegneria oceanica all’accademia navale di Annapolis nel Maryland nel 1994, l’anno in cui il Congresso abrogava la legge che impediva alle donne di prestare servizio su navi o aerei da guerra. "Quella legge ha assolutamente cambiato la mia vita", ha affermati Bauernschmidt a Jan Crawford della Cbs. "Siamo stati la prima classe che si è diplomata sapendo e sentendosi onorati del privilegio di poter servire insieme al resto dei nostri compagni in combattimento". Nel 2016 Bauernschmidt era diventata la prima vicecomandante donna della Lincoln, ma da alcuni giorni è totalmente sua la responsabilità su una nave di oltre 300 metri, con a bordo tremila marinai e 2.500 aviatori, oltre a elicotteri da guerra, caccia e due reattori nucleari. Al suo attivo, Bauernschmidt ha già il comando di uno squadrone di elicotteri da combattimento e più di tremila ore di volo. È stata decorata con la Defense Meritorius Service Medal, la Navy e Marines Corps Achievement Medal e con la Navy/Marine Commendation Medal.

Tra poche settimane, il 21 gennaio, la Marina Usa celebrerà un altro momento storico: Billie J. Farrell diventerà il primo comandante donna della Uss Constitution, in 224 anni di storia. Si tratta della più antica nave da guerra ancora in navigazione, qualcosa che per fascino può essere considerato l'equivalente americano dell'italiana Amerigo Vespucci.