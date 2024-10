video suggerito

Usa, passeggera senza esperienza di volo fa atterrare un aereo mentre il pilota ha un attacco di cuore Marito e moglie erano in viaggio verso Monterey, in California. All’improvviso l’uomo ha avuto un infarto e la donna ha preso i comandi del velivolo riuscendo a portarlo a terra grazie alle istruzioni degli operatori della torre di controllo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

281 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra Yvonne Kinane-Wells e Eliot Alper (fonte: Facebook di Eliot Alper), a destra il modello di aereo su cui erano a bordo

Non aveva esperienza alla guida di un aereo ma quando il marito ha avuto un infarto sul sedile di fianco, una donna ha mantenuto la calma ed è riuscita a eseguire un atterraggio da sola a Bakersfield, capoluogo della contea di Kern in California. È la storia di una coppia statunitense, Yvonne Kinane-Wells e Eliot Alper, sposati da febbraio scorso.

Venerdì 4 ottobre la coppia era a bordo di un bimotore Beechcraft King Air 90. Partenza da Henderson, città della contea di Clark in Nevada, direzione Monterey, California. Lei è un'agente immobiliare con sede a Las Vegas, personal trainer e atleta, lui un pilota.

All'improvviso, come raccontato dalla Federal Aviation Administration, Alper ha un attacco di cuore. Attimi di tensione. La donna a quel punto prende il comando del velivolo. Dalle registrazioni ottenute da Inside Edition, un controllore del traffico aereo contattato dall'aereo su cui viaggiava la coppia inizia a dare istruzioni precise sull'altitudine e la direzione da seguire.

Da parte di Kinane-Wells arrivano risposte brevi, concise e affermative. A terra, intanto, controllori e piloti erano riuniti nella cabina di monitoraggio per osservare i movimenti dell'aereo e mantenere la radio libera per eventuali comunicazioni di emergenza.

Non sono mancati momenti in cui la voce della donna si è fatta tremolante. Tipo l'impostazione della virata verso l'aeroporto di Bakersfield. Da una comunicazione interna tra gli operatori, invece, sembrava che potessero arrivare notizie poco rassicuranti.

"Non voglio dirlo sulla frequenza con la pilota che controlla, ma le ruote sembrano essere in parte fuori uso", diceva uno di loro, che poi suggeriva di trasmettere l'informazione su altri canali "in modo che non si spaventi". Proseguono i comandi. E alla fine l'aereo è riuscito ad atterrare all'aeroporto Meadows Field di Bakersfield intorno alle 13.40, secondo una dichiarazione della Federal Aviation Administration.

La donna non aveva mai pilotato un aereo. “È un evento senza precedenti" sostiene Ron Brewster, direttore degli aeroporti della contea di Kern, aggiungendo: "Non l'ho mai visto in tutta la mia carriera”. Le condizioni dell'uomo, tuttavia, si sono dimostrate gravi. Alper è stato ricoverato in ospedale. Ma non ce l'ha fatta e alla fine è morto, come riporta il Las Vegas Review Journal.