Usa, operaio muore risucchiato dal motore di un aereo dopo l’atterraggio: indagini in corso Incidente all’aeroporto di San Antonio, in California, dove un membro dell’equipaggio di terra della Delta Airlines è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo: indagini in corso.

Un dipendente di Delta Airlines, membro dell'equipaggio di terra, è morto dopo essere stato letteralmente risucchiato dal motore di un aereo all'aeroporto di San Antonio, in California. Sull'incidente, che si è verificato venerdì scorso, è stata aperta una inchiesta dalle autorità competenti.

"Venerdì 23 giugno, il volo Delta 1111 è arrivato all'aeroporto internazionale di San Antonio da Los Angeles e stava procedendo verso il gate quando un lavoratore è stato risucchiato da uno dei motori accesi verso le 22:25″, si legge in un comunicato della National Transportation Safety Board, come ha riferito la CNN.

Un portavoce dell'aeroporto ha detto che lo scalo sta lavorando con le autorità nelle loro indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. "Venerdì notte si è verificato un incidente a terra all'aeroporto internazionale di San Antonio che ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio di terra della compagnia aerea", ha dichiarato la portavoce Erin Rodriguez in una nota. "Siamo profondamente rattristati da questo incidente e stiamo lavorando con le autorità mentre iniziano le loro indagini. Condivideremo maggiori informazioni non appena i dettagli saranno disponibili".

“Siamo addolorati per la perdita della vita di un membro della famiglia dell'aviazione a San Antonio. I nostri cuori e il nostro pieno supporto sono con la sua famiglia, gli amici e i cari in questo momento difficile", ha detto un portavoce di Delta alla CNN via e-mail, non rendendo nota l'identità della vittima.

Un incidente simile si è verificato anche alla fine dell'anno scorso in Alabama, all'aeroporto regionale di Montgomery, quando un lavoratore aeroportuale è stato sempre risucchiato dal motore di un aereo.