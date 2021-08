Usa, la variante Delta mette in ginocchio la Florida: “Non usate acqua, serve per i malati” C’è una stretta correlazione tra l’utilizzo di acqua e la cura dei malata Covid-19 negli ospedali della Florida dove il numero dei pazienti che richiedono cure mediche ospedaliere è in aumento. Per questo il sindaco di Orlando ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché vengano ridotti gli sprechi.

A cura di Chiara Ammendola

I casi di Covid-19 in Florida sono in aumento, così come sta accadendo in numerosi Stati negli Usa. Ma il fatto che il numero di persone non vaccinate nello Stato della capitale Miami ha provocato un netto aumento dei ricoveri con picchi che hanno messo in difficoltà le strutture ospedaliere.

Tanto che il sindaco della città di Orlando, Buddy Dyer, ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché tutti riducano l'utilizzo di acqua in casa. "Nei nostri ospedali continuano ad arrivare pazienti non vaccinati e in condizioni critiche – ha spiegato il primo cittadino in una conferenza stampa venerdì pomeriggio – molti di questi pazienti richiedono ossigeno liquido". Per questo ha proseguito il sindaco le forniture d'acqua saranno ridotte in tutta la città. Questo perchè le strutture sanitarie in Florida spesso utilizzano l'ossigeno liquido per curare i pazienti affetti da Covid-19 che hanno difficoltà a respirare, ma lo stesso ossigeno viene utilizzato in Florida per trattare l'acqua del rubinetto e depurarla in modo da poter essere utilizzata come acqua potabile.

"La domanda di ossigeno liquido è estremamente alta in questo momento: la priorità è utilizzarlo per salvare vite umane e per curare pazienti in condizioni critiche". Per questo tutti i cittadini di Orlando devono ridurre l'utilizzo di acqua in casa, evitando di sprecarla irrigare i propri campi, lavare le auto o azioni che possono essere evitate in questo momento così critico. "Se l'uso non diminuisce – ha avvertito Dyer – la qualità dell'acqua potrebbe risentirne". Il sindaco ha puntato il dito senza troppi giri di parole contro le persone non vaccinate che hanno messo in difficoltà l'intera cittadinanza: in tutta la Florida il tasso di vaccinazione infatti è relativamente basso della Florida e per questo le ospedalizzazioni sono notevolmente aumentate