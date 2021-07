In Georgia il giocatore professionista di golf Gene Siller è stato ucciso proprio sul green di un country club a colpi di arma da fuoco. Altre due persone sono state uccide a bordo di un pick-up nella stessa struttura. Le modalità, secondo quanto riporta la Cnn, sono identiche. La polizia cerca un killer al momento sconosciuto che ha fatto perdere le sue tracce subito dopo il delitto. La polizia della contea di Cobb ha ricevuto la segnalazione nel primo pomeriggio di sabato, trovando sul luogo del delitto solo il corpo del campione vicino alla decima buca e i due cadaveri sul pick-up.

Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo potrebbe essere stato ucciso dopo essersi avvicinato a un intruso giunto al green a bordo di un pick-up bianco. Paul Pierson, una delle altre due vittime, era il proprietario del veicolo sul quale sono stati ritrovati i corpi. L'altro uomo, invece, non è ancora stato identificato. Secondo la polizia locale, il killer si sarebbe allontanato dalla scena del delitto a piedi lasciando i due cadaveri a bordo del mezzo. La Gerogia State Golf Association e il presidente della PGA of America, Jim Richerson, hanno espresso pubblicamente il proprio cordoglio per la morte di Siller, 41enne sposato con due figli piccoli. La famiglia del giocatore di golf ha creato una pagina GoFundMe per dare sostegno ai bambini del campione ucciso. Secondo quanto conferma la Cnn, non vi sono per il momento testimoni oculari di quanto avvenuto. L'allarme è stato lanciato da un membro del country club che ha udito gli spari ma non ha assistito alla scena o ha riconosciuto il killer ancora ricercato. L'uomo potrebbe aver abbandonato la struttura prima dell'arrivo della polizia. Al momento gli agenti sono impegnati nell'interrogatorio dei dipendenti presenti nel pomeriggio di sabato.