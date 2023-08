USA, enorme incendio in un impianto di riciclo della plastica: scatta l’allarme sanitario L’incidente è avvenuto vicino nel pomeriggio di domenica, ad Albuquerque, in New Mexico. Le autorità hanno chiesto agli abitanti di limitare le attività all’aperto.

A cura di Biagio Chiariello

Un enorme incendio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 6 agosto in un impianto di riciclo della plastica nello Stato USA del New Mexico. Le immagini circolate sui social hanno mostrato le squadre di pronto intervento inviate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Albuquerque sul luogo dell'incidente, molto vicino alla base dell'aeronautica militare di Kirtland, con l'impianto avvolto dalle fiamme e una situazione che è degenerata rapidamente.

La causa non è ancora nota. I vigili del fuoco hanno affermato che l'incendio includeva "strutture, prodotti e veicoli" e hanno ordinato di "starne alla larga". Non sono stati segnalati feriti, ma le autorità locali hanno emanato un allarme sanitario a causa dei pericolosi inquinanti che si sono sprigionati nell’atmosfera. Sebbene l'area in cui è scoppiato l'incendio sia piuttosto remota, i residenti stanno segnalando sui social media che il fumo sembra avvicinarsi alle aree residenziali a causa dei forti venti.

L'Albuquerque Fire Rescue e la contea di Bernalillo stanno lavorando a un incendio multi-allarme e multi-giurisdizionale. Strutture, prodotti e veicoli sono coinvolti. L'incendio non è sotto controllo. Stai alla larga dall'area di Bobby Foster e South University", si legge nel tweet dei vigili del fuoco locali.

Secondo i rapporti l'incendio ha coinvolto l'intero impianto di stoccaggio della plastica.

Un utente di Twitter, @KatyDidDance, ha scritto sul social: "Hai idea di cosa stia bruciando a sud di Albuquerque? Denso fumo nero a sud-ovest della base". Un altro utente, FaLL3nAng3L79, ha scritto: "Whoa!! Ho appena guardato fuori dalla finestra del mio ufficio e l'ho visto da quassù (all'estremità di Rio Rancho)".