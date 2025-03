video suggerito

USA, emergenza tornado nel sud-est, almeno 20 morti, blackout per 100mila persone nel Missouri Almeno 26 tornado segnalati dagli esperti a partire dalla serata di ieri. Gli Stati più interessati dalle tempeste sono il Missouri, il Texas e l’Arkansas. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Almeno 20 persone sono morte negli Stati Uniti a causa di forti temporali e tornado che si sono abbattuti nel sud e nel midwest tra ieri notte e le prime ore di questa mattina. Stando a quanto hanno reso noto le autorità locali, citate dal Washington post, le prime vittime identificate sono un uomo e una donna nella contea di Ozark, Missouri, in un'area in cui circa 100mila persone sono rimaste senza energia elettrica.

In Arkansas, sono stati confermati tre decessi correlati alla tempesta nella contea di Independence e altre 29 persone sono rimaste ferite in otto contee, secondo quanto comunicato stamattina dalla divisione di gestione delle emergenze dello stato. Ieri tre persone sono morte in incidenti stradali durante una tempesta di polvere nella contea di Amarillo, nel Texas, secondo il sergente Cindy Barkley del dipartimento di pubblica sicurezza. Un altro incidente ha coinvolto circa 38 auto.

Nel Mississippi, il governatore Tate Reeves ha affermato stamani che almeno tre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale nella contea di Grenada, aggiungendo che si prevede che il numero aumenterà. Sei contee hanno segnalato gravi danni, tra le quali quelle di Calhoun, Carroll, Grenada, Humphreys, Leflore e Montgomery.

In totale sono stati segnalati almeno 26 tornado, mentre un sistema di bassa pressione ha causato forti temporali in alcune parti dell'Arkansas, dell'Illinois, del Mississippi e del Missouri, ha affermato David Roth, meteorologo del Weather Prediction Center del National Weather Service.

Si prevede che la minaccia di tornado aumenterà nelle prossime ore nel nord della Louisiana, nel sud-est dell’Arkansas, nel nord-ovest del Mississippi e nell’estremo sud-ovest del Tennessee. Il rischio aumenterà ulteriormente e si sposterà nel Mississippi centrale e orientale sabato pomeriggio, quando potrebbero verificarsi più fenomeni meteo estremi contemporaneamente. Entro sabato sera, ora locale, il rischio di tornado più alto si sposterà nell’Alabama centrale e settentrionale, con probabilità anche nel Tennessee centro-meridionale.