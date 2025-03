USA, donna investita in auto da un tornado con venti a 195 chilometri orari Il tornado, classificato come EF-2 dal National Weather Service, è stato definito un “fenomeno raro”: ha toccato terra per almeno cinque minuti, percorrendo un tratto di circa quattro miglia (oltre sei chilometri) e scatenando venti fino a 120 miglia orarie (circa 195 km/h). Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Un impressionante video documenta il momento in cui una donna è sopravvissuta al tornado che ha colpito Longwood, nella Florida centrale. Seduta nella sua auto, Jeanicmar R., di origini venezuelane, ha filmato l’istante in cui il violento vortice l’ha investita, condividendo poi le immagini sui social.

Il tornado, classificato come EF-2 dal National Weather Service, è stato definito un “fenomeno raro”: ha toccato terra per almeno cinque minuti, percorrendo un tratto di circa quattro miglia (oltre sei chilometri) e scatenando venti fino a 120 miglia orarie (circa 195 km/h).

Molti utenti hanno chiesto alla donna perché non sia fuggita per cercare un riparo sicuro. "Non ne ho avuto il tempo – ha spiegato – ho visto il tornado formarsi e nemmeno un minuto dopo sono stata travolta". Le immagini, ha aggiunto, restituiscono solo una parte dell’orrore vissuto: "Dal video si percepisce forse il 25% di quello che ho provato davvero. Il suono del vento, l’auto che si muoveva… è stato terribile".

Le autorità locali stanno ancora valutando i danni causati dal tornado, che ha lasciato dietro di sé distruzione e paura tra i residenti.