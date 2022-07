USA, detenuto condannato a morte chiede il rinvio dell’esecuzione per poter donare un rene Ramiro Gonzales, un detenuto texano che verrà condannato a morte tra due settimane, ha chiesto che l’esecuzione venga rimandata per poter donare un rene.

A cura di Davide Falcioni

Ramiro Gonzales, un detenuto texano che verrà condannato a morte tra due settimane, ha chiesto che l'esecuzione venga rimandata per poter donare un rene: l'uomo, che secondo i giudici dovrebbe ricevere un'iniezione letale il 13 luglio, è stato condannato per aver ucciso a colpi di pistola la diciottenne Bridget Townsend, una ragazza del sud-ovest del Texas i cui resti vennero trovati quasi due anni dopo la sua scomparsa nel 2001.

In una lettera inviata mercoledì scorso, gli avvocati di Gonzales, Thea Posel e Raoul Schonemann, hanno chiesto al governatore repubblicano Greg Abbott di concedere un rinvio dell'esecuzione di 30 giorni in modo che il detenuto possa essere considerato un donatore vivente "a qualcuno che ha urgente bisogno di un trapianto di rene ."

I legali di Gonzales hanno presentato una richiesta separata al Texas Board of Pardons and Paroles per una sospensione di 180 giorni relativa alla donazione di reni. Nella loro richiesta ad Abbott, gli avvocati includono un appello di Michael Zoosman, un pastore ebreo ordinato del Maryland che ha tenuto una lunga corrispondenza con Gonzales. "Non ho nessun dubbio che il desiderio di Ramiro di essere un donatore di rene altruistico non è motivato da un tentativo dell'ultimo minuto di fermare o ritardare la sua esecuzione", ha scritto il religioso.

I legali di Gonzales affermano che l'uomo è stato riconosciuto come un "candidato eccellente" per la donazione dopo essere stato valutato dal team di trapianti presso l'Università del Texas Medical Branch a Galveston. La valutazione ha rilevato che Gonzales ha un gruppo sanguigno raro, il che significa che la sua donazione potrebbe essere di grande aiuto per qualcuno che potrebbe avere difficoltà a trovare una corrispondenza.