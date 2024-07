video suggerito

USA, bimbo di un anno scomparso e ritrovato due giorni dopo mentre gattona in strada: il fratellino è morto "È un miracolo". Queste le parole con le quali Gary "Stitch" Guillory, sceriffo di Calcasieu, in Lousiana, ha descritto il ritrovamento del bimbo da parte di un camionista sul ciglio dell'autostrada. Una storia che tuttavia ha degli spiacevoli risvolti.

A cura di Biagio Chiariello

La zona in cui è stato ritrovato il bambino

Negli USA si parla già di "bambino miracoloso". Uno sceriffo dello Stato della Louisiana ha confermato che il piccolo di appena un anno è sopravvissuto per due giorni in strada prima che un camionista lo vedesse il giorno dopo che suo fratello di 4 anni era stato trovato morto e sua madre era stata arrestata in Mississippi. "Aveva numerose punture di insetti ma per il resto sembrava essere in buone condizioni" ha detto Gary “Stitch” Guillory, sceriffo di Calcasieu.

Le autorità sono ora in attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo del fratellino, rinvenuto lunedì 8 luglio nei pressi di un lago dietro un centro di accoglienza dell'Interstate 10, vicino al confine di Stato del Texas. Sarebbe stato visto l'ultima volta sabato 6 luglio con sua madre, Aaliyah Jack, 25 anni. La donna è stata stata arrestata a Meridian, Mississippi, a più di 400 chilometri dal tragico ritrovamento del figlio.

Consapevoli dell'esistenza di un altro bimbo, le autorità erano già pronte al peggio. Ma martedì un camionista ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria: "Ho trovato un bambino sul ciglio della strada". "Consideriamo questo piccolo di 1 anno come il nostro bambino miracoloso… era ancora vivo", ha detto Guillory visibilmente commosso.

Ricordando i danni dell'uragano Beryl anche in Texas, ha aggiunto: "Ha trascorso due giorni fuori, con il maltempo, sul ciglio dell'autostrada. Grazie a Dio quel camionista l'ha visto".

Nel frattempo la madre è in custodia. Il giudice che ha emesso il mandato ha fissato la cauzione a 300.000 dollari, ha detto Guillory.