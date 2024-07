L’Uragano Beryl piomba sul Texas, almeno un morto e 1,5milioni di persone senza energia elettrica Dopo essere stato declassato a tempesta tropicale Beryl è tornato uragano di categoria 1 e si è abbattuto sul Texas. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Beryl si è nuovamente rafforzato ed è ridiventato un uragano, di categoria uno, nel suo cammino verso il cuore del Texas: lo ha annunciato oggi il National Hurricane Center statunitense, affermando che le raffiche di vento e le inondazioni continueranno mentre le tempeste si dirigeranno verso l'entroterra. Il maltempo ha investito il Texas nelle prime ore di oggi interrompendo la fornitura di energia elettrica per circa 1,5 milioni di persone e causando allagamenti alle strade e agli scantinati delle case. È stata inoltre segnalata almeno una vittima.

I venti hanno raggiunto una velocità massima di 120 chilometri orari e secondo le previsioni degli esperti le raffiche si rafforzeranno ulteriormente nelle prossime ore. Ad avere la peggio, in particolare, è stata la città di Houston; la polizia del quartiere di Rosenberg ha esortato i residenti a stare lontani dalle strade, segnalando che uno dei suoi mezzi di soccorso per interventi nell'acqua alta era stato colpito da un albero mentre tornava da un salvataggio. Video diffusi sui social mostrano gravi inondazioni stradali anche nella città di Galveston e a Freeport. "Il rumore del vento è tale che sembra di essere in una stazione ferroviaria. Speriamo solo di resistere, ma si può sentire la casa tremare ed è inquietante", ha detto un residente ad AFP.

Dopo aver causato gravi danni nella penisola messicana dello Yucatan Beryl si era indebolito fino a diventare una tempesta tropicale per poi tornare ad essere un uragano ieri sera dirigendosi verso il Texas. La pioggia e le raffiche di vento hanno raggiunto la terraferma a circa 137 chilometri a sud-ovest di Houston con venti a 120 chilometri orari, imponendo la cancellazione di un migliaio di voli.

Beryl è la prima tempesta ad essersi trasformata in un uragano di categoria 5 nell'Atlantico: ha causato almeno 11 morti mentre attraversava i Caraibi nel suo percorso verso il Texas e ora si dirige verso gli stati americani della Louisiana e dell'Arkansas.