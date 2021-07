Un bambino di tre anni è morto in seguito a una procedura odontoiatrica dal dentista. Il dramma si è consumato martedì scorso a Wichita, nello Stato americano del Kansas. La giovane vittima, secondo quanto riportato dai media locali, si chiamava Abiel Zapata-Valenzuela. Secondo la ricostruzione dei giornali, la polizia di Wichita ha ricevuto una segnalazione verso le 8 del mattino di martedì: qualcuno aveva chiamato il 911 per dire che un bambino era svenuto durante una procedura odontoiatrica. All'arrivo dei soccorritori il piccolo è stato subito portato in ospedale, dove però purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. Si ritiene che il bambino possa aver avuto una reazione ai medicinali utilizzati durante la procedura dal dentista. Nessuna indagine per il momento è stata aperta sul caso.

Avviata una raccolta fondi per la famiglia del bambino – In seguito alla tragedia è stata aperta una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia del bambino. “Come forse sapete Abiel, il figlio di Angel e Nancy, ora riposa tra le braccia di Dio. Come genitore non posso assolutamente immaginare il dolore di perdere un figlio. La famiglia ha adesso bisogno di tempo e desidero che non si preoccupino delle spese”, si legge in una dichiarazione su GoFundMe. "Qualsiasi donazione fatta andrà direttamente alla famiglia e sarà utilizzata per aiutare a coprire le spese che dovranno sostenere in questo momento difficile”, si legge ancora. Quella del bambino viene descritta come una famiglia umile e i genitori persone che non chiedono aiuto agli altri: "Qualsiasi aiuto è apprezzato".