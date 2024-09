video suggerito

I genitori la mettono a letto, bimba di 2 anni esce di casa e viene travolta e uccisa da un'auto La tragedia è avvenuta ad Allen Township, una piccola comunità a circa un'ora da Kalamazoo, nello Stato del Michigan. I genitori avevano appena messo a letto la figlioletta e si erano messi a lavorare. La piccola è uscita di casa ed è stata investita.

A cura di Biagio Chiariello

La strada dove è stata investita e uccisa la bimba

Tragedia nello stato americano del Michigan la sera di venerdì 13 settembre. Un'auto ha investito e ucciso una bambina di 2 anni: la piccola si sarebbe allontanata dalla sua abitazione dopo essere stata messa a letto dai genitori. Secondo una dichiarazione delle autorità locali, la giovanissima vittima "è uscita dal letto e poi di casa" mentre i suoi genitori stavano lavorando nei pressi della loro abitazione ad Allen Township, una piccola comunità a circa un'ora da Kalamazoo.

L'allarme è stato dato intorno alle 20:20 (ora locale) di venerdì scorso per un "incidente tra un'auto e un pedone" all'isolato 200 di Chicago Street. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, hanno trovato la bambina agonizzante in strada. Un passante ha provato a praticare le manovre di rianimazione. La piccola è stata trasportata d'urgenza in un ospedale vicino dove, secondo la dichiarazione, "è morta per le ferite riportate".

Stando alle prime ricostruzioni, la bambina sarebbe uscita in strada e un uomo di 38 anni alla guida di una VW Jetta del 2012 l'avrebbe travolta. L'uomo è stato sottoposto ad alcoltest, risultato negativo, e non è stato trovato positivo all'assunzione di droghe. Non è chiaro se ora dovrà affrontare accuse penali. Il nome del conducente non è stato reso pubblico dalle autorità.

Un'autopsia sarà eseguita sul corpo della piccola, come confermato dalla polizia del Jackson Post Troopers in un comunicato. Le indagini sono ancora in corso.