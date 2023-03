USA, bambina di 3 anni trova una pistola e uccide la sorella di 4: erano rimaste sole in camera Le due sorelline erano state lasciate sole in camera, nella loro casa nella contea di Harris, Texas. Nella stessa abitazione, c’erano anche cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici, ma in altre stanze.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di tre anni ha trovato in casa sua, nello stato USA del Texas, una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorella di 4 anni, uccidendola. È l'ennesima tragedia legata alla proliferazione delle armi negli Stati Uniti quella che arriva dalla Contea di Harris.

Le due bimbe erano state lasciate sole in camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici di famiglia, erano in altre parti dell'appartamento e le piccola sono state involontariamente lasciate incustodite, ha detto lo sceriffo locale Ed Gonzalez.

"Uno dei genitori pensava che l'altro stesse guardando le figlie, e sono state lasciate sole" ha spiegato. "La bambina di 3 anni ha avuto accesso a una pistola semiautomatica carica. I membri della famiglia hanno sentito un solo colpo di pistola. Sono corsi nella stanza e hanno trovato l'altra piccola che non dava segni di vita", ha detto Gonzalez.

La piccola, il cui nome non è stato reso noto dalle autorità, è morta sul posto nonostante l'intervento del 911.

"Sembra solo un'altra tragica storia di un bambino che, ancora una volta, mette le mani su un'arma da fuoco e ferisce qualcun altro e questa volta c'è stato un morto", ha detto Gonzalez.

Le indagini accerteranno eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare l'arma carica e incustodita in un luogo non sicuro. "I nostri cuori sono spezzati. Tutti i nostri agenti sono piuttosto scossi", ha detto ancora lo sceriffo.

"Vogliamo e dobbiamo far passare il messaggio che tragedie come queste sono molto prevenibili", ha detto Gonzalez. "Devi essere sicuro di essere un proprietario di armi, mettendo al sicuro. Deve essere qualcosa di più del semplice dire ai bambini di non toccare le armi. Dobbiamo fare un po' di più. Vediamo svolgersi troppe situazioni tragiche come questa" ha concluso.