Usa, babysitter chiude bimbo di 4 anni nell’asciugatrice e la fa partire

A cura di Chiara Ammendola

Ha chiuso il bambino nell'asciugatrice e ha attivato la macchina lasciando il piccolo all'interno. È accaduto in Florida, negli Usa, dove la 35enne Amber Christine Chapman è stata arrestata con l'accusa di abusi su minori. La donna, babysitter del bambino, è stata incastrata proprio dal racconto del piccolo che, riuscitosi a salvare e finito in ospedale a causa delle ferite riportate ha raccontato a medici e polizia di essere stato vittima del folle gesto della donna.

La vicenda risale allo scorso 1° febbraio quando Amber Christine Chapman ha raggiunto la casa del bambino di soli 4 anni a Lake, in Florida. Secondo quanto riferisce la stampa locale, non era la prima volta che la donna faceva da babysitter al piccolo, ma all'improvviso, dopo aver acceso l'asciugatrice quel giorno avrebbe afferrato il bambino per metterlo al suo interno. Dopo aver avviato il programma di asciugatura il piccolo è stato costretto a compiere diversi giri all'interno della macchina dove la donna aveva posto anche degli asciugamani. Dopo un primo stop che ha fatto rifiatare il bimbo, ha aperto lo sportello ma l'ha richiuso subito dopo, mettendo nuovamente in azione l'elettrodomestico.

Il piccolo dopo essere stato liberato dalla donna è stato portato in ospedale al pronto soccorso dell’UF Health Leesburg Hospital dove è giunto con ferite al viso, all’addome e alla testa. Ai medici che lo avevano soccorso aveva subito detto che la babysitter lo aveva messo nell’asciugatrice e poi aveva avviato la macchina, facendogli fare “giro e rigiro”. I medici hanno riscontrato sul suo corpo lividi coerenti con la descrizione del suo racconto. A quel punto è stata allertata la polizia che ha avviato un'indagine che si è conclusa con l'arresto della 35enne lo scorso 10 aprile: la donna è stata in seguito rilasciata con una cauzione di 15.000 dollari.