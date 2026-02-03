Usa abbattono drone iraniano nel Mar Arabico: si stava avvicinando a portaerei Abraham Lincoln

Gli Usa hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln, battente bandiera americana.

L'esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. A dirlo è Times of Israel, secondo il quale un caccia della Marina statunitense ha abbattuto il drone dopo che quest'ultimo "si era avvicinato in modo aggressivo" e con "intenti poco chiari" alla portaerei. Secondo il Comando Centrale degli Usa (Centcom), che hanno confermato la notizia, il drone abbattuto si sarebbe diretto verso la nave nonostante "le misure di de-escalation delle forze statunitensi".

Secondo l'esercito americano, l'abbattimento sarebbe avvenuto poche ore dopo un altro episodio in cui le forze iraniane hanno cercato di fermare una nave mercantile con bandiera americana nello stretto di Hormuz.

Il drone distrutto era uno Shahed-139 e sarebbe stato distrutto da un caccia F-35C imbarcato sulla Lincoln, che al momento del fatto era a circa 800 km dalla costa meridionale iraniana. Non si registrano feriti tra il personale americano o danni alle attrezzature. L'episodio si è verificato a pochi giorni dall'annunciata ripresa dei colloqui tra Usa e Iran a Istanbul.

Secondo i media statunitensi, il governo americano avrebbe valutato in queste settimane un possibile blitz americano i Iran, come accaduto in Venezuela, per deporre Ali Khamenei. Il Pentagono avrebbe proposto una lista di opzioni militari contro l'Iran, ma il presidente Usa avrebbe deciso di aspettare. Trump ha dichiarato di "voler ritenere non necessario" il ricorso alle forze armate.

Poco prima dell'abbattimento del drone, era emersa un'indiscrezione sulla volontà dell'Iran di tenere i colloqui in programma con Usa in Oman e non a Istanbul.