USA, 4 ragazzi morti in un incidente stradale dopo la challenge TikTok per rubare auto Kia Secondo la polizia di Buffalo, nello stato di New York, un incidente mortale che nei giorni scorsi ha coinvolto un’auto Kia rubata potrebbe essere collegato a una challenge TikTok, la cosiddetta “sfida Kia”.

A cura di Davide Falcioni

Secondo la polizia di Buffalo, nello stato di New York, un incidente mortale che nei giorni scorsi ha coinvolto un'auto Kia rubata potrebbe essere collegato a una challenge TikTok, la cosiddetta "sfida Kia" che secondo i punti vendita della casa automobilistica incoraggia gli utenti a rubare veicoli Kia e Hyundai.

L'incidente ha visto il coinvolgimento di sei adolescenti, che erano a bordo di un'auto che si è schiantata sulla Route 33 a Buffalo , New York, il 24 ottobre: quattro di loro sono morti e due sono rimasti feriti.

Parlando ai giornalisti in una conferenza stampa il commissario della polizia di Buffalo Joseph Gramaglia ha dichiarato: "So che i Kia challenge sono ampiamente pubblicizzati: la ‘sfida Kia', viene chiamata così". In cosa consiste? Da luglio i ladri di auto vengono invitati a prendere di mira nello specifico vetture Kia e Hyundai. Una serie di articoli sulla sfida sono apparsi sui principali giornali statunitensi, tra i quali il Newsweek e il New York Post.

Leggi anche Si schiantano contro un pilone della ferrovia a San Lorenzo al mare: morti due ragazzi di 26 anni

La tendenza, esplosa su TikTok, è ben presto dilagata. Centinaia di persone hanno denunciato il furto della loro auto Kia o Hyundai: alcuni video pubblicati sui social network mostrano che le vetture vengono accese con l'ausilio di un semplice cavo Usb.

Il 26 agosto, il dipartimento di polizia di Los Angeles ha twittato che i furti di veicoli Kia e Hyundai erano aumentati del 7% tra il 2021 e il 2022 e ha affermato che "l'attuale sfida sui social media Tik-Tok Kia/Hyundai" costituisce un fattore determinante nell'incremento di questi reati.

v