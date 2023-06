USA, 18enne si tuffa in mare durante una gita in barca e sparisce: ipotesi attacco di squalo Cameron Robbins stava festeggiando il suo diploma di scuola superiore quando si è gettato in mare ed è scomparso ne nulla.

A cura di Davide Falcioni

Cameron Robbins, 18 anni, talento del baseball della Louisiana, è scomparso nel nulla alcuni giorni fa dopo essersi gettato in acqua per gioco in occasione dei festeggiamenti del diploma di scuola superiore. Stando a quanto emerge da alcuni video il giovane potrebbe essere stato attaccato da uno squalo che si trovava probabilmente nelle vicinanze. Nonostante i compagni avessero gettato il salvagente, il ragazzo si sarebbe allontanato sempre di più fino a scomparire. La vicenda è avvenuta vicino all'isola di Athol, alle Bahamas.

Il filmato riprende gli ultimi momenti in cui Robbins è in acqua mentre i suoi coetanei gli lanciano il salvagente chiedendogli di aggrapparsi. L'adolescente, però, sembra fissare qualcosa, che lo avrebbe spinto a nuotare in direzione opposta, presumibilmente nel vano tentativo di sfuggire all'aggressione del predatore.

A distanza di tempo, riguardando le immagini, in molti affermano di notare la “presenza di uno squalo”, tesi che trova sponda con le dichiarazioni della Royal Bahamas Defence Force (RBDF): “L'area è infestata da squali”. Dopo aver perquisito un raggio di decine di chilometri, le ricerche del giovane sono state interrotte. "Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Cameron Robbins", ha scritto in comunicato la Guardia Costiera. Le probabilità di trovare Robbins ancora vivo sono ormai nulle.

Il ragazzo si era laureato alla University Laboratory School di Baton Rouge domenica scorsa ed era in viaggio alle Bahamas con studenti di diverse scuole superiori locali: alloggiava presso il resort Atlantis Paradise Island a Nassau e insieme ai coetanea aveva deciso di festeggiare con una lunga gita in barca.