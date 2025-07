Sparisce in mare mentre fa surf, 19enne trovato vivo su isola remota: “Un amico intelligente ha fatto dei calcoli”

Il papà del ragazzo australiano aveva mobilitato tutti con appelli online e gruppo social dopo che le ricerche dei soccorritori lungo la costa non avevano dato risultati. Fondamentali i calcoli di un suo amico che ha esaminato le carte dei venti e delle maree e ha detto alle barche di dirigersi direttamente verso una zona in particolare. Il 19enne era su un isolotto remoto a diversi km dalla costa.

Sparito nel nulla dopo essere stato risucchiato dal mare mentre faceva surf, un ragazzo di 19 anni è stato rivenuto vivo su un'isola remota a oltre 14 chilometri dalla costa. È l’incredibile disavventura a lieto fine di Darcy Deefholts, giovane australiano appassionato di surf che mercoledì scorso è sparito mentre era davanti alla costa nel nord del Nuovo Galles del Sud.

Mentre i soccorritori marittimi setacciavano un lungo tratto di mare lungo 15 km senza successo, il padre del ragazzo ha mobilitato amici, conoscenti e ogni persona che potesse dargli una mano nelle ricerche del figlio riuscendo infine ad avere informazioni che si sono rivelate fondamentali per localizzare il giovane.

"Un amico molto intelligente ha fatto dei calcoli e siamo andati nella giusta direzione” ha rivelato l’uomo, ammettendo di aver temuto il peggio prima che il ragazzo venisse localizzato il giorno dopo nelle acque vicino a North West Solitary Island, una piccola isola rocciosa e riserva naturale a circa 14 km dalla costa.

Il genitore aveva mobilitato tutti con appelli online e gruppo social che in meno di 24 ore aveva raccolto più di 100 membri. "Non avevo perso la speranza, ma ci ero vicino" ha ammesso Terry Deefholts che in un post aveva chiesto "a chiunque abbia un'imbarcazione in grado di navigare” di farsi avanti. “Aiuto, ho bisogno di barche, persone sulla spiaggia, droni, 4×4 e aerei alle prime luci", aveva scritto il papà del 19enne dopo che le ricerche che coinvolgevano già il soccorso marittimo, la polizia e l‘aeronautica non avevano dato risultati.

Fondamentale i calcoli di un suo amico, un soccorritore veterano con vent'anni di esperienza, che ha esaminato le carte dei venti e delle maree e disse alle barche di dirigersi "direttamente" verso una zona in particolare. Durante la notte i venti dominanti provenivano da nord-nordest e, secondo lui, avrebbero probabilmente spinto il diciannovenne a sud della sua ultima posizione. "Ho solo calcolato le maree e il vento e ho guardato le mappe” ha spiegato.

Giovedì mattina alle 8, una barca con a bordo lo zio di Darcy si è diretta proprio vero la zona indicata e la piccola isola e ha trovato il 19enne vivo. “Capita una volta su un milione, è stato un miracolo, quanti riescono a sopravvivere?" ha dichiarato incredulo il padre del ragazzo. Il giovane è stato portato a riva e poi in ospedale per le cure del caso ma è in discrete condizioni. Un portavoce del distretto sanitario locale del Nuovo Galles del Sud settentrionale ha dichiarato che Deefholts è in condizioni stabili e sotto osservazione presso l'ospedale di base di Grafton.