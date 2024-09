Uomo sfigurato da una rara malattia cacciato da un ristorante. “Mi hanno detto: ‘Spaventa i clienti'”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

"Spaventa i clienti". Con questa assurda motivazione un uomo è stato cacciato dallo staff di un ristorante del sud di Londra. A raccontarlo, in un video pubblicato dalla Bbc, è stato proprio il protagonista della vicenda, Oliver Bromley, una persona affetta da neurofibromatosi di tipo 1, ovvero una malattia genetica rara che causa la crescita di tumori non cancerosi sui nervi.

Come ha riferito l'uomo uno degli avventori di un ristorante in cui voleva cenare si sarebbe lamentato del suo aspetto fisico. E così il personale ha deciso di chiedergli di allontanarsi. "È stato terribile e in quel momento ammetto di averla presa davvero male", ha raccontato ancora scosso Bromley, il quale ha però deciso di non rendere pubblico il nome del ristorante in questione.

Oliver Bromley ha aggiunto poi che, il giorno in cui è stato cacciato dal locale, era appena stato dimesso dall’ospedale dopo una serie di trattamenti e aveva deciso di concedersi del cibo di qualità anziché accontentarsi di quello dell’ospedale. Dopo essere entrato una prima volta e uscito per andare ritirare dei contanti, "sono rientrato per ordinare e mi hanno detto ‘per favore, se ne vada’, perché, parole loro, stavo ‘spaventando i clienti’ e c’erano state delle lamentele sul mio conto. Non c’era stato nemmeno il tempo da quando sono uscito a quando sono rientrato per lamentarsi, quindi ovviamente era il personale ad avere un problema col mio aspetto". Oliver inizialmente se ne è andato senza protestare, ma poi ha deciso di raccontare tutto alla polizia nella speranza di ottenere giustizia, e soprattutto che a nessun altro nelle sue condizioni capiti un'umiliazione del genere.