Un’altra bambina arrestata dall’ICE a Minneapolis e deportata: ha solo 2 anni

Una bimba di 2 anni è stata arrestata dall’ICE insieme al padre a Minneapolis. Giovedì i due sono stati deportati in Texas. Rientrati il giorno successivo in Minnesota, la minore è stata affidata alla madre. Il papà è ancora detenuto. L’avvocata: “Un caso orribile”.

La bimba di 2 anni arrestata dall’ICE (la foto diffusa dai legali della famiglia).

Un'altra bambina, di 2 anni, è stata arrestata dagli agenti federali dell'immigrazione Usa (ICE). Il fatto è avvenuto giovedì 22 gennaio, come riportano i documenti del tribunale e riferiscono i legali della famiglia, citati dai quotidiani esteri, quando la bimba è stata arrestata insieme al padre a Minneapolis. I due sono stati poi portati in Texas.

Il padre e la figlia sono stati fermati e trattenuti dagli agenti intorno alle 13, mentre stavano rientrando a casa. In serata un giudice ha ordinato il rilascio della bimba entro le 21.30, ma gli agenti governativi hanno imbarcato entrambi su un aereo diretto a un centro di detenzione in Texas.

Irina Vaynerman, una degli avvocati della famiglia, ha dichiarato al Guardian nel tardo pomeriggio di venerdì che i funzionari dell'immigrazione hanno successivamente riportato la bimba e il papà in Minnesota e affidato la minore alla custodia della madre. Il padre, ha aggiunto, è ancora detenuto.

I verbali del tribunale e i resoconti dell'avvocato dipingono un quadro straziante della detenzione della bambina e del padre e dei frenetici sforzi che ne sono seguiti per ottenere il rilascio e il ricongiungimento con la madre.

Questo nuovo arresto è avvenuto a due giorni da quello, sempre da parte dell'ICE, di un bimbo di 5 anni, un un caso che ha suscitato polemiche a livello internazionale.

L'arresto, l'ordinanza del giudice federale e la deportazione in Texas

Giovedì scorso, mentre padre e figlia tornavano a casa, gli agenti sono entrati nel vialetto della loro abitazione, ha scritto in un documento Kira Kelley, altra legale della famiglia, aggiungendo che non avevano un mandato.

Un agente avrebbe poi rotto il finestrino dell'auto del padre mentre la bimba era all'interno. La minore e l'uomo sono stati poi caricati su un veicolo dell'ICE. Gli avvocati hanno presentato una petizione d'urgenza, riportata per la prima volta dal Minnesota Star Tribune, chiedendo il rilascio dei due.

A quel punto un giudice federale del Minnesota ha emesso un'ordinanza vietando il trasferimento all'esterno dello Stato e poco dopo ha emesso una seconda ordinanza chiedendo il rilascio immediato della bimba.

Il giudice ha inoltre affermato che il rilascio era necessario a causa del "rischio di danni irreparabili". "Inutile dire che non ha precedenti penali", ha scritto ancora. Gli agenti governativi però hanno messo padre e figlia su un volo per il Texas.

Il padre, originario dell'Ecuador, ha una domanda di asilo pendente e non ha ancora ricevuto un ordine di espulsione definitivo, secondo i suoi avvocati. La bambina invece vive a Minneapolis "fin dal suo arrivo negli Stati Uniti appena nata".

Le dichiarazioni del Dipartimento per la sicurezza interna

Il Dipartimento per la sicurezza interna (DHS) non ha risposto alle domande poste il giorno successivo sui motivi per cui padre e figlia sono stati portati in Texas e quali misure abbia adottato il governo per ottemperare all'ordine del giudice.

In una dichiarazione un portavoce ha affermato che la pattuglia stava conducendo "un'operazione di controllo mirata", quando gli agenti hanno "identificato" il padre della bimba. Il DHS lo ha definito un "immigrato illegale", sostenendo che era rientrato illegalmente negli Stati Uniti e che stava "guidando in modo irregolare con un bambino".

Il DHS ha affermato inoltre che il padre si sarebbe rifiutato di aprire la portiera o di abbassare il finestrino e ha aggiunto che gli agenti "hanno tentato di dare il bambino alla madre che si trovava nella zona, ma lei ha rifiutato". "Le forze dell'ordine del DHS si sono prese cura del bambino che la madre non voleva prendere", si legge ancora.

Vaynerman ha replicato che l'affermazione secondo cui la madre si sarebbe "rifiutata" di prendere la figlia è falsa, gli agenti non le avrebbero permesso al padre di riportare la figlia in casa. Il DHS ha aggiunto che padre e figlia sono stati "ricongiunti in una struttura federale" ma i portavoce non hanno risposto ad ulteriori domande.

"È un caso orribile, qualsiasi genitore o chiunque si prende cura di bambini piccoli conosce la paura che si prova quando un bambino viene separato dalla famiglia. – ha detto ancora Vaynerman – Non c'è modo di sapere l'impatto a lungo termine che l'accaduto avrà su questa bambina".

Cento membri del clero arrestati a Minneapolis: protestavano contro le deportazioni

Circa 100 membri del clero sono stati arrestati all'aeroporto internazionale di Minneapolis – St. Paul durante una manifestazione contro la stretta sull'immigrazione dell'amministrazione Trump in Minnesota. Lo riferiscono gli organizzatori della protesta.

Per lo più religiosi cristiani e leader religiosi si sono radunati all'aeroporto, dove hanno sostenuto che alcuni aerei stavano deportando migranti, ha detto Justin Lind-Ayres, pastore luterano a Minneapolis.

I manifestanti si sono inginocchiati cantando inni e recitando il Padre Nostro con temperature polari, prima di essere ammanettati e portati via, come mostrano i video diffusi in rete.