Video di

Una sposa murata in casa dagli amici, lo scherzo la notte prima del matrimonio: i video sono virali Nei video su TikTok si vede un gruppo di giovani mettersi al lavoro e cominciare a disporre i mattoni davanti alla porta della sposa. Dopo aver sentito la giovane svegliarsi, si sono nascosti e hanno registrato la sua reazione.

A cura di Susanna Picone

Un muro di mattoni costruito di notte a ricoprire la porta di casa di una giovane donna che, all’indomani, avrebbe dovuto sposarsi. Le tradizioni di “scherzi” agli sposi alla vigilia delle nozze sono tante, ma i video che mostrano quello che è stato fatto a questa sposa in Spagna sono diventati virali praticamente ovunque.

Tutto è stato documentato dagli amici della sposa tramite delle clip pubblicate su TikTok. Video ben presto finiti sui media spagnoli e non solo: protagonista di questa storia un gruppo di ragazzi di Villamayor de Santiago, piccolo comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Nei video si vede il bagagliaio di un furgone pieno di mattoni e sacchi e, subito dopo, il gruppo di ragazzi che si mette al lavoro e inizia a disporre i mattoni davanti alla porta di casa.

“La tua amica si sposa e la sera prima questo è ciò che accade davanti a casa sua”, scrivono gli amici per presentare il video. A un certo punto la sposa di sveglia e si accorge che sta succedendo qualcosa: gli amici a quel punto si nascondono per non essere scoperti, e da lontano riprendono la reazione della giovane sposa quando alle 5 del mattino apre la porta e trova una barriera di mattoni davanti casa.

"Avete rotto il mio campanello e murato la porta", ha scritto poi la ragazza dopo avere tentato di abbattere il muro costruito di notte. Tra i tanti commenti ai video diventati virali (hanno accumulato oltre 10 milioni di visualizzazioni), c'è chi invita la giovane a riconsiderare la sua decisione di sposarsi: "Prendilo come un segno del destino e non andare all’altare", ha scritto qualcuno.

Ma alla fine il matrimonio non è saltato e tutti gli amici erano lì accanto alla sposa, nonostante il particolare scherzo notturno.