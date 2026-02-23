“Un uomo è entrato e ha ucciso mia moglie”, ma il killer era lui: arrestato ex concorrente di American Idol

In Ohio Caleb Flynn, ex concorrente di American Idol, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie davanti alle due figlie e aver occultato le prove. Il 39enne aveva infatti allertato il 911 affermando che uno sconosciuto era entrato in casa mentre lui era presente con le due piccole, uccidendo Ashley Flynn.

Caleb Flynn

Le autorità dell'Ohio hanno arrestato l'ex concorrente di American Idol, Caleb Flynn, 39enne accusato di aver ucciso la moglie e aver cercato di occultare le prove per ingannare gli investigatori. L'uomo ha respinto tutte le accuse, affermando invece di volersi prendere cura delle figlie, che fino alla morte di Ashley Flynn vivevano con entrambi i genitori.

La 37enne è stata trovata senza vita dagli agenti che eran o intervenuti in seguito a una segnalazione di furto con scasso nell'abitazione di Tipp City. Le forze dell'ordine hanno trovato Flynn e le due figlie in casa quando sono arrivate. Nella chiamata al 911, l'ex concorrente di American Idol si mostrava agitato e affermava di aver sentito qualcuno entrare in casa e uccidere sua moglie.

Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente con il sospetto che il presunto intruso potesse essere ancora lì, ma una volta arrivate sul posto si sono rese conto che non vi erano segni di effrazione e che le prove sulla scena del crimine portavano tutte al 39enne. L'avvocato che lo assiste, Patrick Mulligan, ha definito le autorità "troppo frettolose sul caso". Nel frattempo Flynn è stato arrestato e ha respinto tutte le accuse.

La vittima, una donna di 37 anni. lavorava come allenatrice di pallavolo ed era anche insegnante in una scuola media di Tipp City. Ashley Flynn era nota per il suo calore e la sua gentilezza, oltre che per l'impatto positivo che il suo carattere aveva su tante persone. I colleghi la ricordano come una persona "splendida ed estremamente disponibile con gli altri". Non è chiaro cosa possa aver portato il marito a orchestrare il delitto. Chi conosceva la coppia, infatti, non avrebbe avuto notizia di crisi intercorse tra i due coniugi.

La casa nella quale è stata trovata morta la 37enne era infatti quella nella quale viveva insieme alle figlie e al marito.