Un uomo che stava celebrando un matrimonio ha sparato accidentalmente al nipotino durante la cerimonia In Texas durante un matrimonio si è sfiorata la tragedia: l’uomo che officiava la cerimonia ha sparato un colpo di pistola che però ha finito per ferire il nipote. Il bimbo è fuori pericolo ma ricoverato in ospedale. “Lo sparo voleva segnalare l’arrivo della sposa sulla navata” si sarebbe giustificato Gardner.

Michael Gardner (Facebook)

Matrimonio che sfiora l'orrore negli Stati Uniti dove un uomo che officiava un matrimonio ha sparato per sbaglio al nipote mentre festeggiava la coppia di neosposi. Il nonno del 12enne, commissario nella contea di Ecto in Texas, ha colpito con un proiettile la spalla del bambino che ora è ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita.

Sono stati attimi di grande paura per Michael Gardner, nonno di due gemellini, mentre celebrava un matrimonio organizzato a Denton. Il 62enne possedeva tra le mani una pistola a salve riempita con polvere nera e colla, intento a far partire un colpo in aria per festeggiare gli sposi. Sfortunatamente ha sbagliato mira e ha colpito il nipotino, il quale ferito è stato trasferito subito in ospedale.

La vicenda che ha sconvolto l'evento di sabato 30 settembre non è ancora del tutto chiara: secondo quanto ricostruito dai presenti alla festa, i festeggiamenti sarebbero iniziati in ritardo perché mancavano le fedi e l'uomo scherzosamente, per attirare l'attenzione degli ospiti, avrebbe premuto il grilletto.

Diversa invece è la versione di Gardner che riferisce: "Ho sparato il colpo per segnalare l'inizio della musica e della marcia nunziale della sposa lungo la navata. Ho sempre avuto a che fare con le armi e non mi è mai successa una cosa del genere", ha confidato il nonno.

Secondo le autorità americane è stata proprio la colla secca del proiettile a ferire il 12enne, il quale è stato portato prima in ospedale a Lincoln e poi al Children's Hospital di Omaha.

Ancora scosso per quanto successo, Gardner ha spiegato: "Non mi sono mai allontanato da lui, nessuno in questo momento può sentirsi peggio di me. Non so come farò a superare questa cosa". Attualmente l'uomo è accusato di maltrattamento di minori ma le sue sorti potrebbero essere decise nell'udienza con i giudici fissata il prossimo 3 novembre.