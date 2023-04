“Un idiota intelligente”: lo shock della città natale di Jack Teixeira, il 21enne talpa del Pentagono “La più grande notizia qui da anni” spiegano dalla città natale del 21enne arrestato con l’accusa di essere la talpa dietro la fuga di notizie top secret del Pentagono. Nella cittadina di Dighton, non si parla di altro.

A cura di Antonio Palma

“Un idiota intelligente" per aver messo in pratica il suo ingegno per un atto stupido, così alcuni compaesani descrivono Jack Teixeira, il ragazzo statunitense di 21 anni arrestato con l’accusa di essere la talpa dietro la fuga di notizie top secret del Pentagono che ha messo in difficoltà Washington e la Casa Bianca. Dopo l’arresto del giovane membro della Guardia Nazionale del Massachusetts, nella cittadina di Dighton, non si parla di altro.

La tranquilla cittadina infatti è stata sconvolta da un evento che nessuno temeva né sospettava, ritrovandosi improvvisamente strade invase da polizotti e bloccate da agenti dell’FBI e dai media. “Una persona della nostra città arrestata dall'FBI. Tutti sono scioccati” ha confermato un residente della zona che è in parte una comunità agricola rurale e abitata da semplici lavoratori.

"Questa città non è mai conosciuta per niente. Se chiedi indicazioni alle persone, non sanno dove si trova Dighton, quindi per noi raggiungere l'attenzione nazionale e mondiale così è semplicemente sorprendente" ha dichiarato un altro alla Bbc. Quello su cui tutti sono d’accordo e la condanna del giovane ma molta è anche l’incredulità su come un ragazzo così giovane possa aver avuto accesso a materiale riservato e top secret

Moltissimi infatti considerano Jack Teixeira solo un "ragazzino" che non era nemmeno un "militare" ma membro della guardia nazionale anche se incaricato dell’ala dell’intelligence della Massachusetts Air National Guard. “È un ragazzo che non ha pensato a quello che stava facendo, alle conseguenze o a cosa significa per questo paese" ha dichiarato un suo compaesano ma un altro ha sottolineato: "Per essere lì deve essere abbastanza intelligente da sapere che se è top secret non ti metti in mostra dicendolo ai tuoi amici su Internet".

Il riferimento è al fatto che Teixeira avrebbe inviato documenti di intelligence destinati ai più alti livelli del Pentagono a un gruppo di chat di giocatori online con cui era in contatto. “Non era un piantagrane, è sempre stato molto gentile” raccontano i compagni di scuola che lo ricordano come un ragazzo a cui piacevano i videogiochi ma anche la storia militare. Questo lo aveva spinto ad entrare nella guardia nazionale prima di finire al centro di una vicenda che ha risvolti mondiali.