Jack Teixeira, la talpa dietro la fuga di notizie Usa, resta in carcere: rischia fino a 20 anni È stato formalmente accusato di detenzione e trasmissione non autorizzate di informazioni di difesa nazionale Jack Teixeira, l’aviatore 21enne arrestato ieri con l’accusa di essere la talpa dietro la fuga di notizie top secret del Pentagono. Rischia fino a 20 anni di carcere.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jack Teixeira, l'aviatore 21enne arrestato ieri dopo che si è diffuso il sospetto che fosse lui la talpa dietro la fuga di notizie top secret del Pentagono, si è presentato oggi in tribunale a Boston davanti al giudice David Hennessy, dove è stato formalmente accusato di violazione dell'Espionage Act, in particolare di detenzione e trasmissione non autorizzate di informazioni di difesa nazionale, nonché di rimozione non autorizzata di informazioni classificate e materiali di difesa.

Membro dell’ala dell’intelligence della Massachusetts Air National Guard, è apparso in aula indossando una camicia marrone chiaro e pantaloni del centro di detenzione, oltre a scarpe da trekking. È stata fissata per il 19 aprile la prossima udienza. Fino ad allora resterà in carcere. Ogni accusa, se confermata, potrebbe comportare un massimo di 10 anni di reclusione. Rischia, dunque, fino a 20 anni.

Come l'Fbi è arrivata a Jack Teixeira

Secondo quanto emerso da fonti investigative, la scorsa settimana Teixeira "ha usato il suo computer governativo per cercare nei rapporti di intelligence segreti la parola ‘fuga' (leak)". È stata proprio quella ricerca a portare gli investigatori a credere che il 21enne stesse cercando la valutazione della comunità dell'Intelligence su chi aveva fatto trapelare i documenti classificati online.

Sempre secondo una dichiarazione fornita oggi dagli investigatori, Teixeira avrebbe iniziato a pubblicare documenti riservati online dal dicembre 2022. Il 21enne ha ottenuto un'autorizzazione Top Secret attraverso il suo ruolo di specialista IT presso l'Air National Guard, che ricopriva dal 2021, secondo il documento del tribunale. Almeno uno dei documenti condivisi online gli era accessibile in virtù del suo impiego come membro della guardia.

Ma siccome aveva paura di essere scoperto a lavoro, ha detto uno dei membri della chat di cui il 21enne faceva parte, l'aviatore portava le carte a casa e le fotografava.

Chi è Jack Teixeira e perché è stato arrestato

Teixeira è stato fermato ieri dall'Fbi a North Dighton, Massachusetts, dove vive con la sua famiglia. Il suo nome come presunta talpa era stato fatto prima dal New York Times, che insieme ad alcuni collaboratori del team di giornalismo investigativo Bellincat, era riuscito ad identificarlo, poi è arrivata la conferma delle autorità.

È accusato di aver fatto trapelare documenti sensibili relativi all'Intelligence statunitense e ad altri paesi, incluse rivelazioni sulle difese aeree dell'Ucraina, la Corea del Sud e le preoccupazioni di Washington circa l'esito della guerra della Russia contro Kiev. Il Pentagono ha etichettato questa fuga di notizie come un "atto deliberato e criminale".

Secondo quanto ricostruito dalla stampa americana, mentre le indagini ufficiali sono ancora in corso, la fuga di notizie pare sia iniziata su Discord, una popolare piattaforma di social media tra la comunità di gioco online. Il gruppo di chat Discord di cui si presume che Teixeira faccia parte, denominato Thug Shaker Central, comprende da 20 a 30 giovani uomini e adolescenti che pubblicano post su pistole, meme razzisti e videogiochi. Secondo i membri del gruppo, i documenti sono stati condivisi in un apparente tentativo di impressionare il gruppo.

Da sempre appassionato di armi e di guerra, "molte persone erano diffidenti nei suoi confronti", ha detto alla Cnn Brooke Cleathero, che ha frequentato le scuole medie e superiori con Teixeira. "Era un tipo solitario, e la sua passione per la guerra e le pistole spaventava molti di coloro che lo circondavano". Un altro compagno di classe, John Powell, ha detto di ricordarlo come un ragazzo simpatico e tranquillo che a volte veniva preso di mira. "Non aveva molti amici", ha aggiunto.